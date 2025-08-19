Apple Watch: Desafio dos Parques Nacionais de 2025 acontecerá em 24/8

Seguindo a tradição dos últimos anos, a Apple anunciou mais um desafio do Watch em comemoração aos parques nacionais do mundo todo, o qual está marcado para acontecer no dia 24 de agosto (próximo domingo).

Para completá-lo, será necessário realizar qualquer tipo de exercício por pelo menos 20 minutos com a ajuda do aplicativo Exercício (Workout), do serviço Apple Fitness+ ou de qualquer outra ferramenta de terceiros que seja integrada ao app Saúde (Health) — uma mudança em relação ao ano passado, quando o usuário precisava, necessariamente, realizar uma caminhada, corrida, escalada ou exercício de cadeira de rodas.

No dia 24 de agosto, vamos celebrar a natureza e os parques nacionais do mundo. Ganhe este prêmio registrando qualquer treino de 20 minutos ou mais com qualquer aplicativo que adicione treinos ao Saúde.

Embora o nome do desafio faça alusão a parques, o exercício pode ser feito em qualquer lugar do mundo, sem restrições.

Como é de costume, além de um novo distintivo que pode ser visualizado na seção “Prêmios” (aba “Resumo”) do aplicativo Fitness, quem completar o desafio ganhará uma nova coleção de figurinhas animadas temáticas para usar no iMessage, FaceTime e em outros apps.

Donos de Apple Watches serão notificados sobre o desafio no dia do evento. Bons exercícios! 🚶‍♀️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors