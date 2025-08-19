Apple Watch poderá ganhar Touch ID no ano que vem, indicam códigos

Códigos internos da Apple publicados pela empresa e descobertos pela Macworld indicam que os Apple Watches poderão ganhar suporte ao Touch ID — algo evidenciado pelo uso do codinome “AppleMesa”, usado internamente pela empresa para se referir à tecnologia.

Publicidade

Os códigos, que fazem referência aos modelos que deverão ser lançados no ano que vem, indicam que essa ideia ainda está em fase de protótipo. Mais claramente, nenhum dos modelos que deverão ser lançados neste ano fazem referência a um suporte ao Touch ID.

Os códigos não especificam como a tecnologia seria adotada no relógio, mas é possível que isso ocorra tanto na forma de um botão lateral (como é o caso dos iPads) quanto por meio de um sensor sob a tela — algo que já foi rumorado no passado para ser adicionado aos iPhones.

Os códigos também indicam que a Apple está preparando um salto grande para os Apple Watches em 2026, já que eles são referenciados como “Watch8”. Os Apple Watches Series 9, Series 10 e “Series 11”, por sua vez, são tratados como da família “Watch7” devido às suas semelhanças.

Todos esses rumores de mudanças vão ao encontro de uma matéria recente do DigiTimes, o qual afirmou que podemos esperar por um redesenho e novidades como novos sensores em determinados modelos de Apple Watches no ano que vem.