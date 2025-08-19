Como criar um PIN (código) no Amazon Prime Video

O titular da conta do Amazon Prime Video pode definir um código (PIN) para bloquear o acesso ao perfil, além de restringir a criação e a remoção de perfis, desconsiderar as restrições de compra e acesso em qualquer perfil da conta e substituir todos os PINs de bloqueio de perfil.

Apesar disso, é preciso fazer esse processo necessariamente pela web — mas ele será aplicado em todos os seus dispositivos. Confira, a seguir, como fazer esse procedimento! 🙂

Acesse o site do serviço de streaming no seu navegador e faça login. Passe o cursor em cima da sua foto de perfil (no canto superior direito) e vá até “Editar perfis”. Acesse “Editar perfil”. Clique no ícone de lápis, abaixo do seu perfil. Escolha “Gerenciar”, ao lado de “PIN e bloqueios da conta”. Se necessário, faça login novamente na sua conta da Amazon. Siga os próximos passos para criar o PIN.

Ao contrário dos PINs da conta, as restrições de acesso se aplicarão somente ao dispositivo para o qual foram configuradas, de acordo com a Amazon.