Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Koshiro K / Shutterstock.com
Ícones do Prime Video e do Apple TV em uma pasta no iOS

Como criar um PIN (código) no Amazon Prime Video

Pedro Henrique Nunes
19/08/2025 • 07:00
Leitura de 1 minuto

O titular da conta do Amazon Prime Video pode definir um código (PIN) para bloquear o acesso ao perfil, além de restringir a criação e a remoção de perfis, desconsiderar as restrições de compra e acesso em qualquer perfil da conta e substituir todos os PINs de bloqueio de perfil.

Publicidade

Apesar disso, é preciso fazer esse processo necessariamente pela web — mas ele será aplicado em todos os seus dispositivos. Confira, a seguir, como fazer esse procedimento! 🙂

Posts relacionados

  1. Acesse o site do serviço de streaming no seu navegador e faça login.
  2. Passe o cursor em cima da sua foto de perfil (no canto superior direito) e vá até “Editar perfis”.
  3. Acesse “Editar perfil”.
  4. Clique no ícone de lápis, abaixo do seu perfil.
  5. Escolha “Gerenciar”, ao lado de “PIN e bloqueios da conta”.
  6. Se necessário, faça login novamente na sua conta da Amazon.
  7. Siga os próximos passos para criar o PIN.

Ao contrário dos PINs da conta, as restrições de acesso se aplicarão somente ao dispositivo para o qual foram configuradas, de acordo com a Amazon.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Cade negocia com a Apple e retorno de Fortnite ao iOS no Brasil é adiado
Posts relacionados