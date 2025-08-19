★ Como o Gemini pode ser um aliado de peso no seu trabalho e na sua empresa

Se você acompanha com frequência o MacMagazine, certamente já deve saber o que é o Gemini. No entanto, muita gente acha que ele se limita simplesmente ao chatbot do Google (aquele disponível no aplicativo ou no site oficial e que permite a interação dos usuários em formato de conversa).

Publicidade

Embora empreste seu nome para a plataforma, no entanto, o Gemini é uma família de modelos avançados de inteligência artificial generativa que tem como um dos seus principais destaques a multimodalidade nativa — ou seja: ele foi pensado e treinado desde o início com dados de múltiplas modalidades.

Esse caráter multimodal do Gemini permite que os modelos da família processem e compreendam simultaneamente não apenas texto, como também imagens, áudio, vídeo e códigos, permitindo uma interoperabilidade com várias das plataformas do Google e a realização de diferentes tarefas.

A família é composta por três grandes modelos: o Ultra (o mais potente e de maior escala, para tarefas complexas que exigem raciocínio profundo), o Pro (modelo intermediário que impulsiona a versão padrão do chatbot Gemini) e o Nano (projetado para executar em dispositivos móveis).

Integração poderosa ao Google Workspace

Caso você tenha uma conta do Google Workspace, seja ela corporativa ou estudantil, é possível aproveitar muitos dos recursos do Gemini projetados para trabalharem em conjunto com outros aplicativos do Google, como o Gmail, o Drive, o Meet, o Docs, o Planilhas e o Apresentações.

Publicidade

Na plataforma oficial de emails do Google, por exemplo, é possível usar o Gemini para obter ajuda para redigir, responder e resumir emails longos, bem como encontrar informações de conversas anteriores ou criar uma lista de ações com base em um email específico.

O Gemini também pode atuar como um parceiro de escrita em um documento do Google, gerar dados de insight e lhe ajudar a criar fórmulas complexas e tabelas em uma planilha ou até mesmo atuar na criação de imagens e designs modernos em uma apresentação.

A plataforma também pode ajudar a capturar detalhes importantes, resumir discussões e identificar itens de ação no Meet, oferecer respostas sobre arquivos e resumir documentos no Drive ou até mesmo ajudar a encontrar, resumir e traduzir conversas no Chat.

Benefícios do Gemini para empresas

Caso você tenha uma empresa (não importa o tamanho do seu negócio), o Gemini pode ser um excelente aliado para os seus negócios, lhe ajudando a economizar tempo em tarefas repetitivas, aprimorando o fluxo de trabalho e ajudando as equipes a lidar com trabalhos complexos.

Publicidade

Ele pode, por exemplo, criar materiais de apresentação para ajudar em vendas, briefs de campanha e apresentações para marketing, gerar respostas personalizadas para atendimento, ajudar no gerenciamento de projetos ou acelerar pesquisas e análises com o NotebookLM.

Caso sua empresa seja de desenvolvimento, o Gemini CLI, um agente de código aberto com suporte direto ao terminal de programação, pode ajudar a gerar trechos de código, documentar scripts, depurar erros e executar comandos de forma autônoma usando linguagem natural.

Publicidade

Em termos de segurança, ao usar o Gemini com o Google Workspace, você tem a garantia de que os seus dados não serão utilizados para treinamento ou redirecionamento de anúncios. Também é possível restringir o acesso do Google a dados sensíveis com facilidade.

Uma infinidade de planos

Uma ótima notícia é que o Gemini e seus recursos (como o NotebookLM e a integração com outros apps do Google) estão disponíveis em todos os planos do Google Workspace (em diferentes níveis) — o que significa que não importa se você tem uma pequena ou uma grande empresa para desfrutar da IA do Google.

Confira abaixo as diferenças entre cada um deles:

Business Starter Business Standard Business Plus Enterprise 30GB

de armazenamento em pool por usuário 2TB

de armazenamento em pool por usuário 5TB

de armazenamento em pool por usuário 5TB

de armazenamento em pool por usuário Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com) Assistente de IA Gemini no Gmail Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais Converse com a IA no app Gemini Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas — Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus) Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus) Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus) Videochamadas com até 100 participantes Videochamadas com até 150 participantes, gravações e cancelamento de ruído Videochamadas com até 500 participantes, gravações, controle de presença e cancelamento de ruído Videochamadas com até 1.000 participantes, além de gravação, controle de presença, cancelamento de ruído e transmissão ao vivo no domínio Controles de segurança e gerenciamento Controles de segurança e gerenciamento Segurança reforçada e controles de gerenciamento, incluindo o Vault e o Gerenciamento avançado de endpoints Controles avançados de segurança, gerenciamento e compliance, incluindo Vault, DLP, regiões de dados e gerenciamento corporativo de endpoints Suporte padrão Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível) Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível) Suporte avançado (upgrade para o premium disponível) — Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs — Páginas de agendamento de horário Páginas de agendamento de horário Páginas de agendamento de horário — Criador e editor de vídeos colaborativos Criador e editor de vídeos colaborativos Criador e editor de vídeos colaborativos — Layouts de email e mala direta Layouts de email e mala direta Layouts de email e mala direta

Quando falamos em preços, o Business Starter custa R$33/usuário, enquanto o Business Standard sai por R$82/usuário e o Business Plus, por R$128/usuário. No caso do plano Enterprise, é preciso entrar em contato com a equipe de vendas do Google para aderir ao serviço.

Aprimore o fluxo de trabalho da sua empresa com os recursos do Gemini sendo um assinante do Google Workspace!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.