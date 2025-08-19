★ Como o Gemini pode ser um aliado de peso no seu trabalho e na sua empresa

Se você acompanha com frequência o MacMagazine, certamente já deve saber o que é o Gemini. No entanto, muita gente acha que ele se limita simplesmente ao chatbot do Google (aquele disponível no aplicativo ou no site oficial e que permite a interação dos usuários em formato de conversa).
Embora empreste seu nome para a plataforma, no entanto, o Gemini é uma família de modelos avançados de inteligência artificial generativa que tem como um dos seus principais destaques a multimodalidade nativa — ou seja: ele foi pensado e treinado desde o início com dados de múltiplas modalidades.
Esse caráter multimodal do Gemini permite que os modelos da família processem e compreendam simultaneamente não apenas texto, como também imagens, áudio, vídeo e códigos, permitindo uma interoperabilidade com várias das plataformas do Google e a realização de diferentes tarefas.
A família é composta por três grandes modelos: o Ultra (o mais potente e de maior escala, para tarefas complexas que exigem raciocínio profundo), o Pro (modelo intermediário que impulsiona a versão padrão do chatbot Gemini) e o Nano (projetado para executar em dispositivos móveis).
Integração poderosa ao Google Workspace
Caso você tenha uma conta do Google Workspace, seja ela corporativa ou estudantil, é possível aproveitar muitos dos recursos do Gemini projetados para trabalharem em conjunto com outros aplicativos do Google, como o Gmail, o Drive, o Meet, o Docs, o Planilhas e o Apresentações.
Na plataforma oficial de emails do Google, por exemplo, é possível usar o Gemini para obter ajuda para redigir, responder e resumir emails longos, bem como encontrar informações de conversas anteriores ou criar uma lista de ações com base em um email específico.
O Gemini também pode atuar como um parceiro de escrita em um documento do Google, gerar dados de insight e lhe ajudar a criar fórmulas complexas e tabelas em uma planilha ou até mesmo atuar na criação de imagens e designs modernos em uma apresentação.
A plataforma também pode ajudar a capturar detalhes importantes, resumir discussões e identificar itens de ação no Meet, oferecer respostas sobre arquivos e resumir documentos no Drive ou até mesmo ajudar a encontrar, resumir e traduzir conversas no Chat.
Benefícios do Gemini para empresas
Caso você tenha uma empresa (não importa o tamanho do seu negócio), o Gemini pode ser um excelente aliado para os seus negócios, lhe ajudando a economizar tempo em tarefas repetitivas, aprimorando o fluxo de trabalho e ajudando as equipes a lidar com trabalhos complexos.
Ele pode, por exemplo, criar materiais de apresentação para ajudar em vendas, briefs de campanha e apresentações para marketing, gerar respostas personalizadas para atendimento, ajudar no gerenciamento de projetos ou acelerar pesquisas e análises com o NotebookLM.
Caso sua empresa seja de desenvolvimento, o Gemini CLI, um agente de código aberto com suporte direto ao terminal de programação, pode ajudar a gerar trechos de código, documentar scripts, depurar erros e executar comandos de forma autônoma usando linguagem natural.
Em termos de segurança, ao usar o Gemini com o Google Workspace, você tem a garantia de que os seus dados não serão utilizados para treinamento ou redirecionamento de anúncios. Também é possível restringir o acesso do Google a dados sensíveis com facilidade.
Uma infinidade de planos
Uma ótima notícia é que o Gemini e seus recursos (como o NotebookLM e a integração com outros apps do Google) estão disponíveis em todos os planos do Google Workspace (em diferentes níveis) — o que significa que não importa se você tem uma pequena ou uma grande empresa para desfrutar da IA do Google.
Confira abaixo as diferenças entre cada um deles:
|Business Starter
|Business Standard
|Business Plus
|Enterprise
|30GB
de armazenamento em pool por usuário
|2TB
de armazenamento em pool por usuário
|5TB
de armazenamento em pool por usuário
|5TB
de armazenamento em pool por usuário
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Email comercial personalizado e seguro (você@sua-empresa.com)
|Assistente de IA Gemini no Gmail
|Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais
|Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais
|Assistente de IA Gemini no Gmail, Documentos, Meet e mais
|Converse com a IA no app Gemini
|Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas
|Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas
|Converse com a IA no app Gemini e crie sua própria equipe de especialistas
|—
|Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus)
|Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus)
|Assistente de IA para pesquisa (NotebookLM Plus)
|Videochamadas com até 100 participantes
|Videochamadas com até 150 participantes, gravações e cancelamento de ruído
|Videochamadas com até 500 participantes, gravações, controle de presença e cancelamento de ruído
|Videochamadas com até 1.000 participantes, além de gravação, controle de presença, cancelamento de ruído e transmissão ao vivo no domínio
|Controles de segurança e gerenciamento
|Controles de segurança e gerenciamento
|Segurança reforçada e controles de gerenciamento, incluindo o Vault e o Gerenciamento avançado de endpoints
|Controles avançados de segurança, gerenciamento e compliance, incluindo Vault, DLP, regiões de dados e gerenciamento corporativo de endpoints
|Suporte padrão
|Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível)
|Suporte padrão (upgrade para o avançado disponível)
|Suporte avançado (upgrade para o premium disponível)
|—
|Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs
|Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs
|Assinatura eletrônica no app Documentos e em PDFs
|—
|Páginas de agendamento de horário
|Páginas de agendamento de horário
|Páginas de agendamento de horário
|—
|Criador e editor de vídeos colaborativos
|Criador e editor de vídeos colaborativos
|Criador e editor de vídeos colaborativos
|—
|Layouts de email e mala direta
|Layouts de email e mala direta
|Layouts de email e mala direta
Quando falamos em preços, o Business Starter custa R$33/usuário, enquanto o Business Standard sai por R$82/usuário e o Business Plus, por R$128/usuário. No caso do plano Enterprise, é preciso entrar em contato com a equipe de vendas do Google para aderir ao serviço.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: Este é um artigo escrito pelo MacMagazine, fruto de um acordo comercial com um anunciante que não influenciou a nossa opinião.