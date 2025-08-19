Como revisar os dispositivos registrados no Amazon Prime Video [iPhone, iPad, Mac e web]

Em algumas redes sociais e serviços, usuários podem verificar um histórico de dispositivos nos quais as suas contas foram logadas.

Publicidade

Isso permite que haja um maior controle sobre as suas informações, sendo possível excluir algum aparelho antigo que não use ou não tenha mais posse, por exemplo. Neste artigo, iremos ensinar como revisar os seus logins no Amazon Prime Video, serviço de streaming de vídeos da gigante americana.

Veja só! 🎬

Como revisar os dispositivos registrados do Prime Video no iPhone, iPad e Mac

Com o app aberto, selecione a sua foto (no canto superior direito) ou, no caso do Mac, vá até Prime Video » Configurações, na barra de menus (ou use ⌘ command , ).

Toque/clique na engrenagem e vá até “Dispositivos registrados”. Selecione “Sair” ao lado de cada aparelho que não deseja mais. Por fim, confirme em “Sair”.

Como revisar os dispositivos registrados do Prime Video na web

Passe o mouse em cima da sua foto (no canto superior direito), no site do Prime Video, e selecione “Conta e configurações”.

Clique na aba “Dispositivos” e vá até “Sair”.