Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Diego Thomazini / Shutterstock.com
Amazon Prime Video no iPhone

Como revisar os dispositivos registrados no Amazon Prime Video [iPhone, iPad, Mac e web]

Pedro Henrique Nunes
19/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Em algumas redes sociais e serviços, usuários podem verificar um histórico de dispositivos nos quais as suas contas foram logadas.

Publicidade

Isso permite que haja um maior controle sobre as suas informações, sendo possível excluir algum aparelho antigo que não use ou não tenha mais posse, por exemplo. Neste artigo, iremos ensinar como revisar os seus logins no Amazon Prime Video, serviço de streaming de vídeos da gigante americana.

Veja só! 🎬

Como revisar os dispositivos registrados do Prime Video no iPhone, iPad e Mac

Com o app aberto, selecione a sua foto (no canto superior direito) ou, no caso do Mac, vá até Prime Video » Configurações, na barra de menus (ou use ⌘ command ,).

Toque/clique na engrenagem e vá até “Dispositivos registrados”. Selecione “Sair” ao lado de cada aparelho que não deseja mais. Por fim, confirme em “Sair”.

Como revisar os dispositivos registrados do Prime Video na web

Passe o mouse em cima da sua foto (no canto superior direito), no site do Prime Video, e selecione “Conta e configurações”.

Clique na aba “Dispositivos” e vá até “Sair”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como criar um PIN (código) no Amazon Prime Video
Posts relacionados