Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Discord ganha suporte ao Handoff para melhor integração entre iPhone, iPad e Mac

Luiz Gustavo Ribeiro
19/08/2025 • 15:40
Foto de prykhodov / Depositphotos
App do Discord para iPhone

A atualização mais recente do Discord inclui suporte ao Handoff, permitindo aos usuários alternar entre iPhone, iPad e Mac enquanto participam de chats ou chamadas de voz.

Publicidade

Conforme as notas de lançamento da atualização (versão 293), se você estiver em um canal em um dispositivo e alternar para outro, o aplicativo retoma a sessão automaticamente, preservando as mensagens não enviadas e as conexões ativas.

Implementamos o suporte Handoff em iOS, iPadOS e macOS! Se você estiver em um Canal do Discord em um dispositivo e mudar para outro, agora verá o Discord aparecer como um app Recomendado no Dock no Mac e no iPad, ou no App Switcher no iPhone. Abra o Discord lá para ir diretamente ao Canal aberto em outro dispositivo.

Vale notar, porém, que o Handoff exige que todos os dispositivos estejam conectados à mesma Conta Apple (a mesma do iCloud) e próximos uns dos outros, o que pode limitar sua utilidade para alguns.

Embora não seja exatamente algo revolucionário, essa é uma novidade estratégica para o Discord em relação a concorrentes como Slack ou Microsoft Teams, que têm sua própria sincronização entre dispositivos.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Galaxy Buds3 FE são anunciados com novo design, ANC aprimorado e Galaxy AI
Posts relacionados