Discord ganha suporte ao Handoff para melhor integração entre iPhone, iPad e Mac

A atualização mais recente do Discord inclui suporte ao Handoff, permitindo aos usuários alternar entre iPhone, iPad e Mac enquanto participam de chats ou chamadas de voz.

Conforme as notas de lançamento da atualização (versão 293), se você estiver em um canal em um dispositivo e alternar para outro, o aplicativo retoma a sessão automaticamente, preservando as mensagens não enviadas e as conexões ativas.

Implementamos o suporte Handoff em iOS, iPadOS e macOS! Se você estiver em um Canal do Discord em um dispositivo e mudar para outro, agora verá o Discord aparecer como um app Recomendado no Dock no Mac e no iPad, ou no App Switcher no iPhone. Abra o Discord lá para ir diretamente ao Canal aberto em outro dispositivo.

Vale notar, porém, que o Handoff exige que todos os dispositivos estejam conectados à mesma Conta Apple (a mesma do iCloud) e próximos uns dos outros, o que pode limitar sua utilidade para alguns.

Embora não seja exatamente algo revolucionário, essa é uma novidade estratégica para o Discord em relação a concorrentes como Slack ou Microsoft Teams, que têm sua própria sincronização entre dispositivos.

via MacRumors