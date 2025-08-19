Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Galaxy Buds3 FE são anunciados com novo design, ANC aprimorado e Galaxy AI

Bruno S. Gentile
19/08/2025 • 15:12
Divulgação/Samsung
Galaxy Buds3 FE

A Samsung anunciou nesta semana os Galaxy Buds3 FE, modelo mais acessível da sua linha de fones de ouvido sem fio. O acessório teve seu design renovado e ganhou integração ao ecossistema Galaxy com recursos inteligentes.

Publicidade

Com visual inspirado nos Buds3 Pro e disponíveis nas cores preta e cinza, os novos fones abandonam o formato arredondado dos modelos anteriores e adotam o novo design Blade, com acabamento fosco em dois tons e detalhes semitranslúcidos. Segundo a empresa, o novo formato proporciona melhor conforto e reflete a identidade visual atual da linha Galaxy.

Posts relacionados

Entre os destaques, os auriculares contam com drivers dinâmicos maiores, prometendo uma qualidade sonora mais encorpada, com graves profundos e agudos claros. O recurso Áudio 360 também está presente, para experiências imersivas com som espacial. Além da implementação de um modo ambiente que possibilita escutar sons externos quando necessário, a tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês) foi aprimorada.

Divulgação/Samsung

Utilizando um modelo de aprendizado de máquina para isolar a voz do usuário em chamadas telefônicas, os novos fones também se beneficiam da integração com a Galaxy AI, permitindo comandos de voz, acesso à agenda e tradução de conversas em tempo real através do app Interpreter.

Publicidade

A bateria promete até 6 horas de duração com o ANC ativo — autonomia que pode chegar a até 30 horas de uso total se contarmos com o estojo de carregamento. Com certificação IP54 contra poeira e respingos, a recarga é feita apenas por USB-C (sim, nada de carregamento sem fio).

Divulgação/Samsung

Os Galaxy Buds3 FE chegarão ao mercado dos Estados Unidos no dia 4 de setembro com o preço sugerido de US$150 — cerca de R$860 em conversão direta, sem impostos. Eles poderão ser adquiridos nas cores preta ou cinza.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Spotify lança função à la AutoMix para customizar transições em playlists
Posts relacionados