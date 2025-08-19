Galaxy Buds3 FE são anunciados com novo design, ANC aprimorado e Galaxy AI

A Samsung anunciou nesta semana os Galaxy Buds3 FE, modelo mais acessível da sua linha de fones de ouvido sem fio. O acessório teve seu design renovado e ganhou integração ao ecossistema Galaxy com recursos inteligentes.

Com visual inspirado nos Buds3 Pro e disponíveis nas cores preta e cinza, os novos fones abandonam o formato arredondado dos modelos anteriores e adotam o novo design Blade, com acabamento fosco em dois tons e detalhes semitranslúcidos. Segundo a empresa, o novo formato proporciona melhor conforto e reflete a identidade visual atual da linha Galaxy.

Entre os destaques, os auriculares contam com drivers dinâmicos maiores, prometendo uma qualidade sonora mais encorpada, com graves profundos e agudos claros. O recurso Áudio 360 também está presente, para experiências imersivas com som espacial. Além da implementação de um modo ambiente que possibilita escutar sons externos quando necessário, a tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC, na sigla em inglês) foi aprimorada.

Utilizando um modelo de aprendizado de máquina para isolar a voz do usuário em chamadas telefônicas, os novos fones também se beneficiam da integração com a Galaxy AI, permitindo comandos de voz, acesso à agenda e tradução de conversas em tempo real através do app Interpreter.

A bateria promete até 6 horas de duração com o ANC ativo — autonomia que pode chegar a até 30 horas de uso total se contarmos com o estojo de carregamento. Com certificação IP54 contra poeira e respingos, a recarga é feita apenas por USB-C (sim, nada de carregamento sem fio).

Os Galaxy Buds3 FE chegarão ao mercado dos Estados Unidos no dia 4 de setembro com o preço sugerido de US$150 — cerca de R$860 em conversão direta, sem impostos. Eles poderão ser adquiridos nas cores preta ou cinza.