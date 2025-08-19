Meta libera Reels com dublagens feitas por inteligência artificial

A Meta anunciou hoje a expansão global do recurso AI Translations, que permite dublar automaticamente Reels em outros idiomas usando inteligência artificial. A novidade já está disponível em mercados onde o Meta AI opera, com suporte inicialmente apenas para traduções em inglês e espanhol.

A ferramenta utiliza o timbre e a entonação da própria voz do creator, gerando um áudio que preserva a autenticidade da fala original. O recurso também é capaz de aplicar sincronização labial para alinhar os movimentos da boca ao áudio traduzido, tornando a experiência mais natural para quem consome.

No Facebook, a função está liberada para criadores com 1.000 seguidores ou mais. Já no Instagram, a novidade pode ser usada por todas as contas públicas. Para isso, basta que as opções de tradução de voz e sincronização labial estejam ativadas no momento da publicação do conteúdo. Também dá utilizar uma função independente da outra, sendo possível revisar o resultado antes da publicação.

Divulgação/Meta

Para o público, Reels traduzidos exibem um aviso de que o conteúdo foi adaptado pela Meta AI. Usuários que não quiserem assistir com traduções poderão desativar a função nas configurações de idioma do app.

A novidade vem de mãos dadas com uma atualização nas métricas. Agora, os criadores passam a ter acesso a um painel de visualizações por idioma, ajudando a medir o alcance em diferentes públicos. Além disso, quem já produz as próprias versões de áudios poderá enviar, em qualquer idioma, até 20 trilhas dubladas por vídeo através do Meta Business Suite.

Divulgação/Meta

Segundo a empresa, o recurso funciona melhor em vídeos com fala direta para a câmera, sem ruídos excessivos e com no máximo dois interlocutores. Existem planos de, no futuro, a ferramenta dar suporte a mais idiomas.

via TechCrunch