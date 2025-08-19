Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
askarimullin/Depositphotos
Sede da Meta

Meta libera Reels com dublagens feitas por inteligência artificial

No Facebook, o recurso está disponível para contas com mais de 1.000 seguidores; no Instagram, todas as contas públicas possuem acesso
Bruno S. Gentile
19/08/2025 • 17:59
Leitura de 2 minuto

A Meta anunciou hoje a expansão global do recurso AI Translations, que permite dublar automaticamente Reels em outros idiomas usando inteligência artificial. A novidade já está disponível em mercados onde o Meta AI opera, com suporte inicialmente apenas para traduções em inglês e espanhol.

Publicidade

A ferramenta utiliza o timbre e a entonação da própria voz do creator, gerando um áudio que preserva a autenticidade da fala original. O recurso também é capaz de aplicar sincronização labial para alinhar os movimentos da boca ao áudio traduzido, tornando a experiência mais natural para quem consome.

No Facebook, a função está liberada para criadores com 1.000 seguidores ou mais. Já no Instagram, a novidade pode ser usada por todas as contas públicas. Para isso, basta que as opções de tradução de voz e sincronização labial estejam ativadas no momento da publicação do conteúdo. Também dá utilizar uma função independente da outra, sendo possível revisar o resultado antes da publicação.

Divulgação/Meta

Para o público, Reels traduzidos exibem um aviso de que o conteúdo foi adaptado pela Meta AI. Usuários que não quiserem assistir com traduções poderão desativar a função nas configurações de idioma do app.

Publicidade

A novidade vem de mãos dadas com uma atualização nas métricas. Agora, os criadores passam a ter acesso a um painel de visualizações por idioma, ajudando a medir o alcance em diferentes públicos. Além disso, quem já produz as próprias versões de áudios poderá enviar, em qualquer idioma, até 20 trilhas dubladas por vídeo através do Meta Business Suite.

Divulgação/Meta

Segundo a empresa, o recurso funciona melhor em vídeos com fala direta para a câmera, sem ruídos excessivos e com no máximo dois interlocutores. Existem planos de, no futuro, a ferramenta dar suporte a mais idiomas.

via TechCrunch

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple lança programas de reparo e venda de peças genuínas no Canadá
Posts relacionados