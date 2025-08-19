Novos alertas de bateria, pasta de rascunhos no Mensagens e mais; veja outras novidades das sétimas betas dos sistemas 26

No início da semana passada, a Apple liberou as sextas betas dos seus novos sistemas (iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26), as quais foram seguidas, ontem, pelas sétimas betas.

Desde então, desenvolvedores e entusiastas têm destrinchado esses novos softwares à procura de novidades e outras mudanças — que poderão (ou não) estar presentes nas versões finais desses sistemas.

A seguir, vamos dar uma olhada em alguns dos principais ajustes feitos pela Maçã nestas duas últimas levas de betas. Bora lá?

Mais ajustes no Liquid Glass

Depois de reduzir significativamente o efeito de transparência dos seus novos sistemas nas primeiras betas e voltar atrás logo após, a Apple parece ter atingido agora um bom equilíbrio:

Nova interface de escaneamento de documentos

Outro canto do sistema que está de cara nova é a interface de escaneamento de documentos, que agora está mais simples e traz as suas principais opções na forma de três botões flutuantes na parte de baixo da tela:

Pré-Visualização

Quem atualizou para a sexta beta do iOS/iPadOS 26 percebeu que o ícone do app Pré-Visualização (Preview) agora é “interagível,” funcionando basicamente como uma lupa estilizada (e cheia de Liquid Glass).

In iOS 26 Beta 6 Apple made the Preview icon interactive.



No iOS 26 Beta 6, a Apple tornou o ícone de visualização interativo.

Isso é só uma ostentação a esse ponto 😭

Botão “AC” de volta ao app Calculadora

Ao que tudo indica, o iOS 26 também vai “corrigir” uma mudança um tanto enfadonha do iOS 18, que removeu o botão “C/AC” do app Calculadora (Calculator) em favor de um botão de apagar tradicional.

Como é possível notar abaixo, o botão de apagar ainda existe, mas agora ele faz companhia ao botão “C”, dando aos usuários a opção tanto de apagar cada caractere individualmente ou de apagar um número inteiro em uma expressão.

Isso, no entanto, veio a um custo: o reposicionamento do botão “+/-“, que ocupava a posição do botão “C” e agora pode ser encontrado no canto inferior esquerdo da tela.

E por falar no app Calculadora, ele ganhou alguns efeitos bem bacanas envolvendo o Liquid Glass:

As interações receberam uma atualização maluca no Beta 7… a quantidade de fluidez nos elementos interativos é simplesmente insana 🤯🤯

#iPhone #iOS26

Exposé no iPadOS

Janelas no Exposé agora mostram o ícone de cada app no iPadOS, tornando mais fácil a tarefa de distinguir as janelas exibidas.

Além disso, também dá para tocar nesses ícones de modo a exibir apenas as janelas daquele determinado app.

Nova animação para álbuns

Há algum tempo, o iOS pode exibir a capa de um álbum que o usuário está escutando na Tela Bloqueada.

No iOS 26 beta 6, há uma nova animação para a arte do álbum em tela cheia quando a Tela Sempre Ativada está ligada.

Agora, no iOS 26, no entanto, essa visualização vem acompanhada de uma animação bem satisfatória que deverá agradar não só usuários do Apple Music, mas também de outros apps de reprodução de músicas. Ela, vale notar, está disponível apenas iPhones com o recurso Tela Sempre Ativada (Always-On Display).

Notificações do Consumo Adaptável

Agora, há um novo botão para Notificações do Consumo Adaptável em Bateria » Modo de Energia.

Quando ativada, essa opção enviará notificações para o usuário de modo a deixá-lo ciente de que a performance do seu iPhone está sendo alterada de alguma forma.

Pasta de rascunhos no app Mensagens

Por fim, temos o app Mensagens (Messages), que ganhou ontem uma nova pasta para rascunhos — ou seja, mensagens que o usuário chegou a compor, mas por algum motivo não enviou.

Essa pasta é mais um dos vários filtros adicionados pela Apple ao seu mensageiro e deverá facilitar a tarefa de voltar a conversas em andamento depois de um tempo.

E você, notou mais alguma novidade que acabou passando batida por nós? Comente abaixo! 😉