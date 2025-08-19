Navegue

Plex libera atualização de segurança com correção para o Media Server

Douglas Nascimento
19/08/2025 • 20:25
O popular aplicativo gerenciador de mídias Plex, sobre o qual já falamos algumas vezes aqui, afirmou em um email enviado a usuários que corrigiu um “potencial problema de segurança” no Plex Media Server.

Aconselhando uma atualização para a versão mais recente do software, o comunicado afirmou que o problema atingiu versões entre a 1.41.7.x e a 1.42.0.x do seu servidor, mas não forneceu maiores detalhes sobre o problema.

Recentemente, recebemos um relatório através do nosso programa de recompensa de bugs de que havia um possível problema de segurança afetando as versões do Plex Media Server entre 1.41.7.x e 1.42.0.x. Graças a esse usuário, conseguimos resolver o problema, lançar uma versão atualizada do servidor e continuar a melhorar nossa segurança e defesas.

Você está recebendo este aviso porque nossas informações indicam que um Plex Media Server de propriedade da sua conta Plex está executando uma versão mais antiga do servidor. Recomendamos fortemente que todos atualizem seu Plex Media Server para a versão mais recente o mais rápido possível, se ainda não o fizeram.

Caso você esteja com uma das versões supracitadas, o Plex recomenda atualizar para a versão 1.42.1.10060 (ou posterior) — algo que pode ser feito nessa página.

via Tecnoblog

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
