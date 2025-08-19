Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Color Sheep, Pro Wrestling Manager, Today – Task Manager e mais!

Marcelo Melo
19/08/2025 • 18:29

Nesta terça-feira, confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store!

Color Sheep, desenvolvido pelo pessoal do Trinket Studios, é um colorido e simpático jogo de uma ovelha contra grandes desafios.

Hordas de lobos ferozes emergiram da boca de Wolfcano para roubar a vida e a cor do mundo. Agora o Cavaleiro da Luz, Sir Woolson, deve preparar seu velo que muda de cor e seus poderes mágicos como a última defesa contra a escuridão!

Que tal o desafio? Os gestos são baseados em movimentos na tela e, quanto maior for a combinação correta, mais rápido você acumulará energia suficiente para um ataque especial. Pelo caminho, também aparecerão itens especiais que o ajudarão em sua missão.

Confira um vídeo:

YouTube video

Aproveite o desconto e boa diversão! 🐑

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$120 em descontos:

Jogos

Simulador de luta livre.

Puzzles.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Gerenciador de tarefas.

Para os entusiastas de drones.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
