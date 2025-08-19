Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Reino Unido desiste de exigir backdoor para o iCloud de usuários dos EUA

Douglas Nascimento
19/08/2025 • 09:35
Foto de nikkimeel / Depositphotos
iCloud

Cerca de um mês após publicarmos que o Reino Unido poderia desistir da exigência de que a Apple implementasse um ponto de acesso (ou “backdoor”) para dados de usuários do iCloud no mundo todo, o governo britânico parece finalmente ter abandonado essa demanda — pelo menos para os Estados Unidos.

Publicidade

A decisão foi tornada pública pela atual diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, a qual fez uma publicação em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) afirmando que o Reino Unido concordou em remover a exigência após estreita colaboração entre os dois governos.

Nos últimos meses, tenho trabalhado em estreita colaboração com nossos parceiros no Reino Unido, juntamente com @POTUS e @VP, para garantir que os dados privados dos americanos permaneçam privados e que nossos direitos constitucionais e liberdades civis sejam protegidos.

Como resultado, o Reino Unido concordou em retirar sua exigência para que a Apple fornecesse uma “backdoor” que permitiria o acesso a dados criptografados protegidos de cidadãos americanos e usurparia nossas liberdades civis.

O engajamento dos EUA nessa empreitada, vale recordar, aconteceu porque a implementação da backdoor potencialmente deixaria vulneráveis não apenas dados dos britânicos, mas dos próprios cidadãos americanos (e de outros países atingidos), como destacado pela secretária.

A preocupação não é injustificável, uma vez que especialistas indicaram que a abertura da backdoor poderia ser explorada por cibercriminosos e governos autoritários — uma vez que seria muito difícil que crackers não conseguissem acesso a ele de alguma forma.

Publicidade

Se negando a implementá-lo, vale recordar, a Apple removeu o recurso Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection) do iCloud no Reino Unido, além de ter ameaçado cessar o funcionamento de outros serviços no país caso o governo local seguisse com a demanda.

Posts relacionados

De acordo com um comentário do jornalista Mark Gurman no X, é improvável que a Apple restabeleça o recurso até que a ordem seja revertida para todas as nacionalidades — o que ainda é algo nebuloso, uma vez que a secretária menciona explicitamente apenas “cidadãos americanos”.

Questionado sobre a desistência, um porta-voz do governo britânico não comentou a ordem diretamente, se limitando a dizer que o país sempre tomará “todas as medidas necessárias em nível doméstico para manter os cidadãos do Reino Unido seguros”. A Apple não comentou o assunto.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Vídeo: 5 boas dicas para você dominar o uso do AirDrop no iPhone, Mac, etc.!
Próx. Post

Apple substituirá o problemático FineWoven por novo tecido em cases, diz leaker
Posts relacionados