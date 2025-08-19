Reino Unido desiste de exigir backdoor para o iCloud de usuários dos EUA

Cerca de um mês após publicarmos que o Reino Unido poderia desistir da exigência de que a Apple implementasse um ponto de acesso (ou “backdoor”) para dados de usuários do iCloud no mundo todo, o governo britânico parece finalmente ter abandonado essa demanda — pelo menos para os Estados Unidos.

A decisão foi tornada pública pela atual diretora de Inteligência Nacional dos EUA, Tulsi Gabbard, a qual fez uma publicação em seu perfil oficial no X (antigo Twitter) afirmando que o Reino Unido concordou em remover a exigência após estreita colaboração entre os dois governos.

Over the past few months, I’ve been working closely with our partners in the UK, alongside @POTUS and @VP, to ensure Americans' private data remains private and our Constitutional rights and civil liberties are protected.



Como resultado, o Reino Unido concordou em retirar sua exigência para que a Apple fornecesse uma “backdoor” que permitiria o acesso a dados criptografados protegidos de cidadãos americanos e usurparia nossas liberdades civis.

O engajamento dos EUA nessa empreitada, vale recordar, aconteceu porque a implementação da backdoor potencialmente deixaria vulneráveis não apenas dados dos britânicos, mas dos próprios cidadãos americanos (e de outros países atingidos), como destacado pela secretária.

A preocupação não é injustificável, uma vez que especialistas indicaram que a abertura da backdoor poderia ser explorada por cibercriminosos e governos autoritários — uma vez que seria muito difícil que crackers não conseguissem acesso a ele de alguma forma.

Se negando a implementá-lo, vale recordar, a Apple removeu o recurso Proteção Avançada de Dados (Advanced Data Protection) do iCloud no Reino Unido, além de ter ameaçado cessar o funcionamento de outros serviços no país caso o governo local seguisse com a demanda.

De acordo com um comentário do jornalista Mark Gurman no X, é improvável que a Apple restabeleça o recurso até que a ordem seja revertida para todas as nacionalidades — o que ainda é algo nebuloso, uma vez que a secretária menciona explicitamente apenas “cidadãos americanos”.

Questionado sobre a desistência, um porta-voz do governo britânico não comentou a ordem diretamente, se limitando a dizer que o país sempre tomará “todas as medidas necessárias em nível doméstico para manter os cidadãos do Reino Unido seguros”. A Apple não comentou o assunto.