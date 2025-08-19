Navegue

Leitura de 2 minuto

Segunda temporada de “Palm Royale” estreará em 12/11 no Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
19/08/2025 • 13:35

Renovada para a segunda temporada em meados do ano passado, agora sabemos oficialmente quando os novos episódios de “Palm Royale” chegarão ao Apple TV+: no dia 12 de novembro, uma quarta-feira.

Hoje, o Apple TV+ divulgou um first look da segunda temporada da série de comédia estrelada e produzida pela indicada ao Oscar e ao Emmy, Kristen Wiig, e pela vencedora do Oscar e do Emmy, Laura Dern.

Crie um gafanhoto para o retorno de #PalmRoyale.
A segunda temporada estreará em 12 de novembro no Apple TV+.

Em “Palm Royale”, acompanhamos Maxine Dellacorte (Wiig) enquanto ela se esforça para se firmar no mundo implacável da alta sociedade de Palm Beach. Enquanto ela tenta cruzar a linha impenetrável entre os que têm e os que não têm, surge a questão: “Quanto de si mesmo você está disposto a sacrificar para obter o que outra pessoa tem?”

A primeira temporada foi liderada por um elenco renomado, incluindo Allison JanneyAmber Chardae Robinson, Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, Josh Lucas, Julia DuffyKaia Gerber, Leslie Bibb, Mindy Cohn e Ricky Martin.

Na segunda temporada, Maxine se tornará uma pária social após um colapso público escandaloso. Ela terá que recorrer então à sua profunda inteligência e astúcia para provar de uma vez por todas que não apenas pertence, mas que pode ter o que é preciso para governar Palm Beach. Ao longo do caminho, ela descobrirá verdades não contadas e finalmente entenderá sobre o que a cidade realmente é construída: segredos, mentiras e crimes ocasionais.

“Palm Royale” tem roteiro, produção executiva e apresentação de Abe Sylvia. Outros produtores executivos incluem Jayme Lemons e Katie O’Connell Marsh, além de Dern e Wiig.

Como dito, o primeiro episódio da segunda temporada de “Palm Royale” estreará globalmente no dia 12/11, enquanto os nove restantes serão lançados individualmente, toda quarta-feira subsequente.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
