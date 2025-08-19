Segunda temporada de “Palm Royale” estreará em 12/11 no Apple TV+

Renovada para a segunda temporada em meados do ano passado, agora sabemos oficialmente quando os novos episódios de “Palm Royale” chegarão ao Apple TV+: no dia 12 de novembro, uma quarta-feira.
Hoje, o Apple TV+ divulgou um first look da segunda temporada da série de comédia estrelada e produzida pela indicada ao Oscar e ao Emmy, Kristen Wiig, e pela vencedora do Oscar e do Emmy, Laura Dern.
Em “Palm Royale”, acompanhamos Maxine Dellacorte (Wiig) enquanto ela se esforça para se firmar no mundo implacável da alta sociedade de Palm Beach. Enquanto ela tenta cruzar a linha impenetrável entre os que têm e os que não têm, surge a questão: “Quanto de si mesmo você está disposto a sacrificar para obter o que outra pessoa tem?”
A primeira temporada foi liderada por um elenco renomado, incluindo Allison Janney, Amber Chardae Robinson, Claudia Ferri, Jason Canela, Jordan Bridges, Josh Lucas, Julia Duffy, Kaia Gerber, Leslie Bibb, Mindy Cohn e Ricky Martin.
Na segunda temporada, Maxine se tornará uma pária social após um colapso público escandaloso. Ela terá que recorrer então à sua profunda inteligência e astúcia para provar de uma vez por todas que não apenas pertence, mas que pode ter o que é preciso para governar Palm Beach. Ao longo do caminho, ela descobrirá verdades não contadas e finalmente entenderá sobre o que a cidade realmente é construída: segredos, mentiras e crimes ocasionais.
“Palm Royale” tem roteiro, produção executiva e apresentação de Abe Sylvia. Outros produtores executivos incluem Jayme Lemons e Katie O’Connell Marsh, além de Dern e Wiig.
Como dito, o primeiro episódio da segunda temporada de “Palm Royale” estreará globalmente no dia 12/11, enquanto os nove restantes serão lançados individualmente, toda quarta-feira subsequente.
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
