Spotify lança função à la AutoMix para customizar transições em playlists

Às vésperas do lançamento do iOS 26 para todos, no mês que vem, o Spotify está tentando se adiantar em relação a um novo recurso do Apple Music que foi bastante divulgado: o AutoMix, que usa inteligência artificial para criar transições avançadas entre as músicas.

Mais precisamente, a plataforma de streaming está lançando um novo recurso, ainda em beta, que permite adicionar transições automáticas entre as faixas de uma playlist ou customizar as suas próprias usando opções predefinidas.

Você pode acessar o novo recurso acessando uma playlist e tocando na nova opção “Mix”, na barra de opções logo acima da primeira música. Há uma opção “Auto” para criar uma “seleção instantânea” de transições, ou você pode personalizá-las de acordo com as suas preferências.

O Spotify afirma que você pode escolher predefinições para recursos como “Fade” ou “Rise”, além de fazer alterações mais granulares no volume, equalização e efeitos. O serviço ainda dá acesso a dados mais técnicos (como forma de onda e batida) para ajudá-lo a “encontrar o melhor ponto em cada faixa para sua transição”.

A função está começando a ser liberada mundialmente para usuários Premium, exceto em alguns países da região Ásia-Pacífico.

