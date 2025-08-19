Vídeo: 5 boas dicas para você dominar o uso do AirDrop no iPhone, Mac, etc.!

Se você é usuário de dispositivos Apple há um certo tempo, certamente já ouviu falar e muito provavelmente usou o AirDrop — protocolo de transferência de dados da companhia que funciona em basicamente todos os seus sistemas operacionais.

Publicidade

No vídeo de hoje, trazemos-lhes cinco ótimas dicas para você dominar o AirDrop para valer por aí. Confira:

Se você aprendeu alguma coisinha nova, agradecemos muito que dê uma passadinha lá no YouTube e deixe um joinha no vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer! 😊