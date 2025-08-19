Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Zoom encerrará suporte ao iOS 13 e 14 no seu app

Douglas Nascimento
19/08/2025 • 19:22
glazunofoto/Depositphotos
Zoom no iPhone

Nas seção novidades da atualização para a versão 6.5.10 do seu app para iOS e iPadOS, disponível na App Store, o Zoom anunciou que encerrará em breve o suporte para as versões 13 e 14 desses sistemas — lançadas em 2019 e 2020, respectivamente.

Publicidade

Com a novidade, o aplicativo só ficará disponível na loja para quem tiver pelo menos o iOS/iPadOS 15 em seus dispositivos — o que inclui iPhones lançados a partir do iPhone 6s (incluindo também as três gerações do iPhone SE já lançadas).

Posts relacionados

No caso dos iPads, serão compatíveis após o corte todos os modelos do iPad Pro lançados até o momento, bem como aparelhos lançados a partir do iPad de 5ª geração, do iPad Air de 2ª geração e do iPad mini de 4ª geração.

O Zoom não deu detalhes sobre quando a mudança entrará em vigor, mas espera-se que a mudança ocorra em uma das próximas atualizações do app. Na página em que detalha os sistemas suportados, o Zoom ainda destaca o iOS 13 ou superior.

O mais recente update do Zoom também inclui melhorias na entrada em salas de reunião pessoais e mudanças em conversas de equipe (como melhorias nos recursos de feedback no AI Companion e um botão para “nova mensagem”).

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Promoções na App Store: Color Sheep, Pro Wrestling Manager, Today – Task Manager e mais!
Posts relacionados