Zoom encerrará suporte ao iOS 13 e 14 no seu app

Nas seção novidades da atualização para a versão 6.5.10 do seu app para iOS e iPadOS, disponível na App Store, o Zoom anunciou que encerrará em breve o suporte para as versões 13 e 14 desses sistemas — lançadas em 2019 e 2020, respectivamente.

Com a novidade, o aplicativo só ficará disponível na loja para quem tiver pelo menos o iOS/iPadOS 15 em seus dispositivos — o que inclui iPhones lançados a partir do iPhone 6s (incluindo também as três gerações do iPhone SE já lançadas).

No caso dos iPads, serão compatíveis após o corte todos os modelos do iPad Pro lançados até o momento, bem como aparelhos lançados a partir do iPad de 5ª geração, do iPad Air de 2ª geração e do iPad mini de 4ª geração.

O Zoom não deu detalhes sobre quando a mudança entrará em vigor, mas espera-se que a mudança ocorra em uma das próximas atualizações do app. Na página em que detalha os sistemas suportados, o Zoom ainda destaca o iOS 13 ou superior.

O mais recente update do Zoom também inclui melhorias na entrada em salas de reunião pessoais e mudanças em conversas de equipe (como melhorias nos recursos de feedback no AI Companion e um botão para “nova mensagem”).