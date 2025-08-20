Navegue

No Frame Missed
Apple destaca recurso do iPhone na vida de usuários com Parkinson em novo comercial

Bruno Cardoso
20/08/2025 • 13:19
Leitura de 1 minuto

Introduzido em 2022 com o lançamento dos iPhones 14, o modo Ação do aplicativo Câmera (Camera) tem ajudado pessoas com a doença de Parkinson a gravar vídeos estáveis, como destacado por um novo comercial divulgado pela Apple.

Intitulado “No Frame Missed” (algo como “Nenhum Quadro Perdido”), ele traz relatos bem emocionantes de três pessoas portadoras desse distúrbio, as quais compartilham o fato de terem sido diagnosticadas ainda jovens:

Para Brett, Bette e Ellen, cada momento importa. Com o modo Ação no iPhone, eles podem capturar vídeos suaves com a câmera na mão e reviver a alegria de filmar seus momentos favoritos — com o suporte de recursos de acessibilidade como o Controle por Voz, que os ajuda a operar a câmera e navegar no iPhone com facilidade.

Cineasta, Brett comenta em certa altura como esse recurso, aliado ao Controle por Voz (Voice Control), o ajudou a se reconectar com sua profissão:

Para alguém como eu, que usa câmeras há 30 anos, ter essa opção novamente meio que muda a nossa vida.

Criado com gravações esportivas e aplicações parecidas em mente, o modo Ação elimina tremores nas imagens (incluindo os causados pela doença de Parkinson) deixando-as muito mais suaves. Esse recurso está disponível em todos os iPhones vendidos hoje pela Apple, exceto no iPhone 16e.

Lembrando que a Apple já publicou outro comercial bastante parecido antes — esse protagonizado, vale destacar, por um brasileiro.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
