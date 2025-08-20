Apple destaca recurso do iPhone na vida de usuários com Parkinson em novo comercial

Introduzido em 2022 com o lançamento dos iPhones 14, o modo Ação do aplicativo Câmera (Camera) tem ajudado pessoas com a doença de Parkinson a gravar vídeos estáveis, como destacado por um novo comercial divulgado pela Apple.

Publicidade

Intitulado “No Frame Missed” (algo como “Nenhum Quadro Perdido”), ele traz relatos bem emocionantes de três pessoas portadoras desse distúrbio, as quais compartilham o fato de terem sido diagnosticadas ainda jovens:

Para Brett, Bette e Ellen, cada momento importa. Com o modo Ação no iPhone, eles podem capturar vídeos suaves com a câmera na mão e reviver a alegria de filmar seus momentos favoritos — com o suporte de recursos de acessibilidade como o Controle por Voz, que os ajuda a operar a câmera e navegar no iPhone com facilidade.

Cineasta, Brett comenta em certa altura como esse recurso, aliado ao Controle por Voz (Voice Control), o ajudou a se reconectar com sua profissão:

Para alguém como eu, que usa câmeras há 30 anos, ter essa opção novamente meio que muda a nossa vida.

Criado com gravações esportivas e aplicações parecidas em mente, o modo Ação elimina tremores nas imagens (incluindo os causados pela doença de Parkinson) deixando-as muito mais suaves. Esse recurso está disponível em todos os iPhones vendidos hoje pela Apple, exceto no iPhone 16e.

Lembrando que a Apple já publicou outro comercial bastante parecido antes — esse protagonizado, vale destacar, por um brasileiro.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.