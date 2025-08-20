Navegue

Severance — Britt Lower's Casting Tape | Apple TV+
Apple TV+ divulga teste feito por Britt Lower para viver a personagem Helly R., de “Ruptura”

Bruno Cardoso
20/08/2025 • 11:39
Leitura de 1 minuto

A cena em que a personagem Helly R., interpretada por Britt Lower, acorda pela primeira vez no andar do setor de Refinamento de Macrodados das Indústrias Lumon após passar pelo procedimento de ruptura é, com certeza, uma das mais icônicas de “Ruptura” (“Severance”), que já se firmou como um dos maiores sucessos do Apple TV+.

Se você, como eu, também é fã desse momento e da série como um todo, saiba que o serviço de streaming da gigante de Cupertino liberou ontem no YouTube o vídeo do teste de Lower para dar vida à personagem, que é peça central da trama.

Como é possível notar, o teste gira em torno justamente da cena que dá início à jornada de Helly R., nos oferecendo um vislumbre muito interessante dos primórdios da série:

O vídeo, vale notar, foi gravado pela própria atriz em seu banheiro antes mesmo da pandemia de COVID-19 (mais especificamente, em meados de 2019), como explicado por ela em um dos episódios do podcast oficial da produção.

“Ruptura”, como bem sabemos, só foi ao ar em 2022, o que só deixa ainda mais claro o tamanho do empreendimento que é tirar uma série dessas do papel. Apesar disso, Lower já parecia ter capturado por completo a essência de Helly R., levando em conta como o teste e a cena correspondente são parecidas.

Sempre legal termos acesso a essas coisas de bastidores, não? 😊

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
