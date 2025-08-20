Apple TV+ divulga teste feito por Britt Lower para viver a personagem Helly R., de “Ruptura”

A cena em que a personagem Helly R., interpretada por Britt Lower, acorda pela primeira vez no andar do setor de Refinamento de Macrodados das Indústrias Lumon após passar pelo procedimento de ruptura é, com certeza, uma das mais icônicas de “Ruptura” (“Severance”), que já se firmou como um dos maiores sucessos do Apple TV+.

Se você, como eu, também é fã desse momento e da série como um todo, saiba que o serviço de streaming da gigante de Cupertino liberou ontem no YouTube o vídeo do teste de Lower para dar vida à personagem, que é peça central da trama.

Como é possível notar, o teste gira em torno justamente da cena que dá início à jornada de Helly R., nos oferecendo um vislumbre muito interessante dos primórdios da série:

O vídeo, vale notar, foi gravado pela própria atriz em seu banheiro antes mesmo da pandemia de COVID-19 (mais especificamente, em meados de 2019), como explicado por ela em um dos episódios do podcast oficial da produção.

“Ruptura”, como bem sabemos, só foi ao ar em 2022, o que só deixa ainda mais claro o tamanho do empreendimento que é tirar uma série dessas do papel. Apesar disso, Lower já parecia ter capturado por completo a essência de Helly R., levando em conta como o teste e a cena correspondente são parecidas.

Sempre legal termos acesso a essas coisas de bastidores, não? 😊

