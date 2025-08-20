Confira o trailer da quarta temporada de “The Morning Show”, do Apple TV+

O Apple TV+ liberou hoje o trailer oficial da aguardada quarta temporada de “The Morning Show”, série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a qual terá seus próximos episódios disponibilizados no serviço de streaming a partir de 17 de setembro.

A nova temporada se passará em 2024, quase dois anos após os eventos da terceira, com a fusão entre a UBA e a NBN já completa. Nesse contexto, a redação da “nova” empresa deverá lidar com novas responsabilidades e com o cenário caótico de um país polarizado.

Em um mundo repleto de deepfakes, teorias da conspiração e encobrimentos corporativos — em quem você pode confiar? E como você pode saber o que é realmente real?

Além das duas protagonistas, continuam no elenco da série Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm. Já Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard e Jeremy Irons são as adições da temporada.

“The Morning Show” tem produção executiva de Aniston, Witherspoon, Charlotte Stoudt, Mimi Leder (responsável também pela direção), Lauren Neustadter, Kristin Hahn, Zander Lehmann e Micah Schraft. A produção é de Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Stoudt e Leder.

Como de costume para séries renovadas do Apple TV+, apenas o primeiro episódio (de um total de dez) da quarta temporada será disponibilizado na estreia. Os demais serão exibidos individualmente nas quartas-feiras subsequentes, até o dia 19 de novembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

