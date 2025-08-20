Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Confira o trailer da quarta temporada de “The Morning Show”, do Apple TV+

Douglas Nascimento
20/08/2025 • 12:08
Leitura de 2 minuto

O Apple TV+ liberou hoje o trailer oficial da aguardada quarta temporada de “The Morning Show”, série protagonizada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon a qual terá seus próximos episódios disponibilizados no serviço de streaming a partir de 17 de setembro.

Publicidade

A nova temporada se passará em 2024, quase dois anos após os eventos da terceira, com a fusão entre a UBA e a NBN já completa. Nesse contexto, a redação da “nova” empresa deverá lidar com novas responsabilidades e com o cenário caótico de um país polarizado.

Em um mundo repleto de deepfakes, teorias da conspiração e encobrimentos corporativos — em quem você pode confiar? E como você pode saber o que é realmente real?

YouTube video

Além das duas protagonistas, continuam no elenco da série Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Nicole Beharie e Jon Hamm. Já Aaron Pierre, William Jackson Harper, Boyd Holbrook, Marion Cotillard e Jeremy Irons são as adições da temporada.

“The Morning Show” tem produção executiva de Aniston, Witherspoon, Charlotte Stoudt, Mimi Leder (responsável também pela direção), Lauren Neustadter, Kristin Hahn, Zander Lehmann e Micah Schraft. A produção é de Michael Ellenberg, Lindsey Springer, Stoudt e Leder.

Publicidade

Posts relacionados

Como de costume para séries renovadas do Apple TV+, apenas o primeiro episódio (de um total de dez) da quarta temporada será disponibilizado na estreia. Os demais serão exibidos individualmente nas quartas-feiras subsequentes, até o dia 19 de novembro.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple TV+ divulga teste feito por Britt Lower para viver a personagem Helly R., de “Ruptura”
Próx. Post

Apple destaca recurso do iPhone na vida de usuários com Parkinson em novo comercial
Posts relacionados