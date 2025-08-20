Google anuncia linha Pixel 10 com novo dobrável e atualiza relógios/fones

O Google apresentou hoje sua 10ª geração de celulares: Pixel 10, Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL, os quais são equipados com o chip Google Tensor G5 e o modelo de IA Gemini Nano.

A nova linha também é composta pelo Pixel 10 Pro Fold, o novo smartphone dobrável da empresa e o mais durável até o momento, segundo a própria. Ele vem com uma nova dobradiça sem engrenagens, melhorias na câmera, entre outros.

Também foram anunciados oficialmente os relógios Pixel Watch 4, bem como os fones de ouvido Pixel Buds 2a e uma atualização para os Pixel Buds Pro 2, conforme veremos mais detalhadamente à frente.

Pixel 10

O novo modelo de entrada possui uma estrutura de metal com acabamento acetinado, parte traseira de vidro polido e a barra de câmera (que a Apple deverá adotar nos “iPhones 17 Pro/17 Pro Max” e também no “iPhone 17 Air”). A tela Actua de 6,3 polegadas agora está ainda mais brilhante, com 3.000 nits, bem como o áudio foi aprimorado.

O Pixel 10 também traz melhorias na câmera, incluindo a primeira lente telefoto 5x nesse modelo da linha Pixel com foco automático rápido, qualidade óptica de 10x e zoom de até 20x com Super Res Zoom — facilitando a captura de fotos à distância.

Com design impecável, o #Pixel10 tem um acabamento acetinado suave ao toque, além de uma câmera incrível 🙌 Confira na Google Store: http://goo.gle/418AKNE #MadeByGoogle

O Pixel 10 está disponível para pré-venda hoje a partir de US$800 em quatro opções de cores: obsidiana, gelo, índigo e capim-limão.

Pixel 10 Pro e Pixel 10 Pro XL

Já os Pixels 10 Pro/10 Pro XL possuem algumas características premium, como as telas Super Actua mais brilhantes e o melhor sistema de câmera traseira tripla até o momento — podendo alcançar um zoom de até 100x com o Pro Res Zoom.

Disponíveis em dois tamanhos, 6,3″ (Pixel Pro) e 6,8″ (Pixel 10 Pro XL), eles contam com 16GB de RAM e carregamento com fio mais rápido graças ao suporte ao padrão Qi2.2.

O Pixel 10 Pro e o Pixel 10 Pro XL estão disponíveis para pré-venda hoje a partir de US$1.000 e US$1.200, respectivamente, nas cores obsidiana e porcelana, além das novas opções moonstone e jade.

Proprietários do Pixel 10 Pro e do Pixel 10 Pro XL também ganharão um ano inteiro do Google AI Pro.

Pixel 10 Pro Fold

Feito em alumínio de nível aeroespacial, o recém-anunciado dobrável do Google apresenta uma nova dobradiça sem engrenagens, duas vezes mais durável que a do Pixel 9 Pro Fold, além de classificação IP68 de resistência à água e poeira.

Ambas as telas também foram atualizadas, com o display externo de 6,4″ (a maior tela externa entre os dobráveis com 8″) e bordas menores, além de resolução de até 3.000 nits. A empresa também tornou o Super Actua Flex Display mais durável, sendo feito de vidro ultrafino e duas camadas de película anti-impacto para maior proteção contra quedas — garantindo mais de 10 anos de dobramento.

Entre as melhorias de câmera do Pixel 10 Pro Fold está um novo sensor principal de 48 megapixels como parte do sistema de câmera traseira tripla. Juntas, essas três câmeras oferecerem Foco Macro, Zoom Super Res de até 20x e função de selfie. Assim como os modelos supracitados, o Pixel 10 Pro Fold também é equipado com novo chip Google Tensor G5.

O Pixel 10 Pro Fold também é o primeiro dobrável com carregamento Qi2 integrado. Além disso, com a tecnologia magnética Pixelsnap, semelhante ao MagSafe, você pode encaixar o carregador ao dispositivo mesmo quando ele estiver aberto ou apoiar o telefone com o suporte Pixelsnap Ring para deixar as mãos livres.

O Pixel 10 Pro Fold está na pré-venda a partir de US$1.800 e chegará às lojas em 9 de outubro. As cores disponíveis são moonstone e Jade.

Pixel Watch 4

Os novos smartwatches do Google foram completamente redesenhados, começando pela tela Actua 360, a primeira do gênero, que é fisicamente curvada para oferecer uma área ativa 10% maior e uma aparência com bordas 16% menores. Além disso, o display de 3.000 nits é 50% mais brilhante do que o da geração anterior.

O Pixel Watch 4 também conta com Corning Gorilla Glass personalizado, uma estrutura de alumínio de nível aeroespacial e é resistente à água até 50 metros de profundidade. Pela primeira vez, ele vem com bateria e tela substituíveis.

O Pixel Watch 4 tem uma duração de bateria 25% maior, a qual pode durar 30 horas no modelo de 41mm e 40 horas no modelo de 45mm — podendo chegar a dois (41mm) e três dias (45mm) com o modo de economia de energia.

Além disso, o Quick Charge Dock permite que o Pixel Watch 4 carregue 25% mais rápido do que antes, indo de 0 a 50% em apenas 15 minutos.

A nova geração apresenta a arquitetura de computação híbrida composto pelo chip Snapdragon W5 Gen 2 e um coprocessador de última geração com tecnologia de aprendizado de máquina, o qual é 25% mais rápido do que o da geração anterior.

Além disso, o Google diz que o Pixel Watch 4 LTE é o primeiro smartwatch com comunicação de emergência via satélite independente, podendo conectar-se a serviços de emergência quando você estiver sem cobertura — exatamente como o SOS de Emergência via satélite da Apple, o qual está disponível somente para iPhones, até o momento.

O Pixel Watch 4 está disponível na pré-venda hoje e chegará às lojas a partir de 9 de outubro, custando a partir de US$350 para o modelo de 41mm (Wi-Fi) e de US$400 para o de 45mm (Wi-Fi).

Pixel Buds 2a e Pixels Buds Pro 2

A nova linha de entrada dos fones de ouvido do Google tem um design leve e confortável, oferecendo pela primeira vez Cancelamento Ativo de Ruído. Equipados com o Tensor A1, eles também oferecem suporte ao Gemini.

Os Pixel Buds 2a são menores e mais leves que os modelos anteriores da linha A. Inspirados no design dos Pixel Buds Pro 2, eles apresentam um estabilizador ajustável por rotação e quatro pontas auriculares para o ajuste ideal.

Em termos de bateria, mesmo com o Cancelamento Ativo de Ruído ativado, os Pixel Buds 2a oferecem 7 horas de autonomia com uma única carga, estendendo-se para 20 horas no total com o estojo de carregamento — o qual possui uma bateria substituível pela primeira vez. Eles também possuem classificação IP54 de resistência ao suor e à água.

Os Pixel Buds 2a estão disponíveis a partir hoje por US$130 nas cores Iris e Hazel, e chegarão às lojas em 9 de outubro.

Para complementar as linhas de aparelhos anunciadas hoje, o Google também disponibilizou os Pixels Buds Pro 2, lançados originalmente no ano passado, em uma nova cor, moonstone.

Além disso, uma atualização de software a ser lançada no próximo mês trará recursos novos e aprimorados exclusivos para o Pixel Buds Pro 2. Eles estão disponíveis por US$230.