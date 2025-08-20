iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 e macOS Sequoia 15.6.1 chegam com correções de segurança

A Apple disponibilizou para todos os usuários hoje o iOS 18.6.2 (compilação 22G100 ), o iPadOS 18.6.2 (idem) e o macOS Sequoia 15.6.1 ( 24G90 ), bem como o iOS 17.7.10 ( 21H450 ), o macOS Sonoma 14.7.8 ( 23H730 ) e o macOS Ventura 13.7.8 ( 22H730 ).

Publicidade

Os updates chegam dias após a companhia liberar o iOS 18.6.1 e o watchOS 11.6.1, os quais apenas tornaram disponíveis novamente o recurso de oxímetro do Apple Watch nos Estados Unidos. Desta vez, as novas versões incluem somente importantes correções de segurança.

O changelog dos sistemas é o mesmo:

Esta atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada a todos os usuários.

Vale notar que, em setembro próximo, a Apple lançará para todos os usuários os seus mais novos sistemas, incluindo o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 — os quais estão atualmente nas suas sétimas versões de testes.