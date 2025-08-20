Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

iOS 18.6.2, iPadOS 18.6.2 e macOS Sequoia 15.6.1 chegam com correções de segurança

Luiz Gustavo Ribeiro
20/08/2025 • 14:37
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod, AirPods, Vision Pro

A Apple disponibilizou para todos os usuários hoje o iOS 18.6.2 (compilação 22G100), o iPadOS 18.6.2 (idem) e o macOS Sequoia 15.6.1 (24G90), bem como o iOS 17.7.10 (21H450), o macOS Sonoma 14.7.8 (23H730) e o macOS Ventura 13.7.8 (22H730).

Publicidade

Os updates chegam dias após a companhia liberar o iOS 18.6.1 e o watchOS 11.6.1, os quais apenas tornaram disponíveis novamente o recurso de oxímetro do Apple Watch nos Estados Unidos. Desta vez, as novas versões incluem somente importantes correções de segurança.

O changelog dos sistemas é o mesmo:

Esta atualização fornece correções de segurança importantes e é recomendada a todos os usuários.

Vale notar que, em setembro próximo, a Apple lançará para todos os usuários os seus mais novos sistemas, incluindo o iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26 — os quais estão atualmente nas suas sétimas versões de testes.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple destaca recurso do iPhone na vida de usuários com Parkinson em novo comercial
Próx. Post

MM Mix: ouça a playlist atualizada das trilhas sonoras do nosso podcast!
Posts relacionados