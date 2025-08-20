Masimo contesta decisão que reabilitou o oxímetro do Apple Watch nos EUA

Como já era esperado, a Masimo se manifestou hoje contra a decisão da Alfândega e Proteção de Fronteiras (Customs and Border Protection, ou CBP) dos Estados Unidos, a qual liberou o recurso de oxímetro dos Apple Watches no país há alguns dias.
Em queixa apresentada a um tribunal distrital no estado da Columbia, a decisão da alfândega americana foi “ilegal” e um “abuso de autoridade”, já que não houve qualquer aviso prévio ou sua contribuição de sua parte.
A Masimo só descobriu essa decisão na quinta-feira, 14 de agosto de 2025, quando a Apple anunciou publicamente que reintroduziria a funcionalidade de oximetria de pulso por meio de uma atualização de software.
De acordo com a Bloomberg Law, a Masimo também pediu à corte uma ordem de restrição temporária e uma liminar para cancelar a decisão que liberou o recurso, reativando o bloqueio anterior.
A cada dia que passa que essa decisão ilegal permanece em vigor, priva irreparavelmente a Masimo de seu direito de se libertar de práticas comerciais desleais e de preservar sua posição competitiva no mercado dos EUA.
A Masimo ainda argumenta que a decisão anulou a ordem original da Comissão de Comércio Internacional (ITC) dos EUA, a qual concluiu que os Apple Watches com o recurso infringiam as suas patentes.
Acompanhemos.
