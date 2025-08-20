Masimo contesta decisão que reabilitou o oxímetro do Apple Watch nos EUA

Como já era esperado, a Masimo se manifestou hoje contra a decisão da Alfândega e Proteção de Fronteiras (Customs and Border Protection, ou CBP) dos Estados Unidos, a qual liberou o recurso de oxímetro dos Apple Watches no país há alguns dias.

Publicidade

Em queixa apresentada a um tribunal distrital no estado da Columbia, a decisão da alfândega americana foi “ilegal” e um “abuso de autoridade”, já que não houve qualquer aviso prévio ou sua contribuição de sua parte.

A Masimo só descobriu essa decisão na quinta-feira, 14 de agosto de 2025, quando a Apple anunciou publicamente que reintroduziria a funcionalidade de oximetria de pulso por meio de uma atualização de software.

De acordo com a Bloomberg Law, a Masimo também pediu à corte uma ordem de restrição temporária e uma liminar para cancelar a decisão que liberou o recurso, reativando o bloqueio anterior.

A cada dia que passa que essa decisão ilegal permanece em vigor, priva irreparavelmente a Masimo de seu direito de se libertar de práticas comerciais desleais e de preservar sua posição competitiva no mercado dos EUA.

A Masimo ainda argumenta que a decisão anulou a ordem original da Comissão de Comércio Internacional (ITC) dos EUA, a qual concluiu que os Apple Watches com o recurso infringiam as suas patentes.

Publicidade

Acompanhemos.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.