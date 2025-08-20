MM Mix: ouça a playlist atualizada das trilhas sonoras do nosso podcast!

Por incrível que pareça, foi em 2021 quando lançamos a MM Mix: uma playlist inspirada pelas trilhas de abertura do MacMagazine no Ar. O mix foi lançado com o objetivo de se desdobrar em uma playlist harmoniosa de músicas de artistas selecionados para abrirem os episódios do podcast. Na época, a lista já era extensa e, por isso, optamos por orientá-la apenas ao gênero do rock, o que também facilitaria a fluidez da playlist e a poderia agradar a quase todos os ouvintes do podcast que gostam do gênero.

No entanto, não demorou para que eu, réu-confesso, parasse de atualizá-la, dada a minha perda de noção temporal influenciada pelo período da pandemia — afinal, as primeiras atualizações já compunham um bom repertório. Passaram-se os meses e eu sempre deixava para o mês seguinte. De repente, passados cruéis quatro anos em um piscar de olhos desde o lançamento, finalmente me dei conta de que já passava da hora de repensar o repertório, afinal, temos mais de 100 ouvintes da playlist, somando as audiências do Apple Music e do Spotify, sedentos por música boa.

Pois bem. Eis a nova e grande atualização. Reformulada, a MM Mix agora contempla um repertório ainda mais extenso: uma seleção de 70 músicas, só para começar. São mais de cinco horas de música com uma ampla variedade de artistas, bandas e gêneros musicais nunca antes incorporados ao mix — e que não se repetem entre obras de um mesmo artista, apesar de eu incluir uma faixa da carreira solo de um mesmo músico cuja banda também teve uma faixa selecionada, tal como no MM no Ar.

A playlist agora conta com a inserção de novos gêneros, atendendo a pedidos dos ouvintes. Apesar da influência roqueira, você também encontrará grandes talentos do pop, do blues, do jazz, do R&B, do soul e da música alternativa ao longo do tempo, afinal, a MM Mix sempre será uma playlist em construção.

Há também outra mudança fundamental: ao invés de hits, o ouvinte será apresentado a músicas “lado B”, que são menos conhecidas pelo grande público. Ainda há algumas (poucas) faixas amplamente conhecidas para compor a transição melódica, o que poderá mudar à medida que eu me aprofundar no repertório de um determinado artista, e também ao passo que mais artistas são adicionados às trilhas do MM no Ar — além dos quais estão por vir, ainda tem os que já foram reproduzidos no podcast e que, por ora, não constam no mix.

Fique à vontade para apreciar a MM Mix como preferir, mas aqui vai uma recomendação: procure apreciar a playlist pela primeira vez na ordem padrão, para aproveitar a harmonia melódica e a história sendo contada pelas faixas, uma experiência que fica ainda mais legal com o novo recurso de transições inteligentes do Apple Music no iOS 26: o AutoMix — prontamente copiado adotado pelo Spotify. Assim, você evitará uma sequência aleatória de Black Sabbath, Engenheiros do Hawaii e Taylor Swift, por exemplo.

A MM Mix está disponível no Apple Music e no Spotify. Se você já tinha a playlist salva, não precisa fazer mais nada porque ela já aparecerá atualizada para você. Caso nunca tenha acompanhado o mix, adicione a playlist à sua biblioteca, dê o play e, depois, conte pra gente o que você achou. 😉