Leitura de 2 minuto

Notion agora permite criar e editar páginas em modo offline

Douglas Nascimento
20/08/2025 • 10:45
Notion

Um dos aplicativos de produtividade e anotações mais poderosos da atualidade, o Notion foi atualizado recentemente com o recurso mais solicitado por seus usuários desde o lançamento da plataforma: a possibilidade de criar e fazer edições em páginas existentes em modo offline.

Antes, usuários que tinham determinada ideia em locais sem conexão com a internet precisam ter uma boa memória ou usar outro aplicativo (como o Notas, da Apple) para anotá-las e somente depois passá-las para o Notion — que só disponibilizava suas páginas online.

Agora, é possível acionar um toggle em cada página para torná-la disponível offline — algo que deve ser feito em cada dispositivo individualmente. Desta forma, você poderá modificá-la à vontade e ela sincronizará com o banco de dados do Notion quando se estiver online.

De acordo com o CEO 1 Chief executive officer, ou diretor executivo. do Notion, Ivan Zhao, desenvolver esse recurso foi um desafio de engenharia e tanto, uma vez que o Notion é profundamente colaborativo e não é formado puramente por páginas isoladas, mas por blocos interconectados e hierarquizados.

Apresentamos o Modo Offline.
Suas melhores ideias não esperam por Wi-Fi. Agora, o Notion também não.

Para resolver problemas gerados pela edição de um arquivo offline por várias pessoas ao mesmo tempo, o Notion construiu um enorme sistema de resolução de conflitos que resultou até mesmo em uma tese de doutorado (PhD) para um dos integrantes da equipe.

A novidade está disponível para todos os usuários, mas no plano gratuito é necessário ativá-la para todas as páginas desejadas manualmente, enquanto em planos pagos as páginas recentes e favoritas estarão disponíveis automaticamente sem conexão com a internet.

via TechCrunch

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
