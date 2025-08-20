Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Oferta: Apple Watch Series 10 (titânio de 42mm) com 38% de desconto!

Pedro Henrique Nunes
20/08/2025 • 10:36
Divulgação/Apple

O Apple Watch Series 10 foi lançado no final do ano passado e trouxe várias melhorias interessantes. Entre os seus destaques, há um design mais fino e leve, uma tela ainda maior e suporte a recarga rápida, que enche 80% da bateria em cerca de 30 minutos — além de outros recursos, é claro.

Publicidade

Se você está de olho nesse relógio, hoje temos uma oferta muito boa da Amazon. Trata-se do modelo com caixa de titânio na cor ardósia de 42mm, com pulseira esportiva na cor preta (no tamanho P/M, que cabe em pulsos de 130mm a 180mm).

Como todo modelo de titânio do Series 10, ele também traz uma conexão GPS + Cellular e um tela de cristal safira, muito mais resistente que o vidro de íons-X dos modelos de alumínio. Ele está sendo vendido por R$5.736,84.

Como esse mesmo modelo do smartwatch é vendido pela Apple por R$9.299, o desconto aqui chega a 38%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10x sem juros nos cartões de crédito.

Publicidade

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X/Twitter, pelo Threads, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

WhatsApp testa novo painel de reações em canais e sistema de encaminhamento de mensagens no iOS
Próx. Post

Notion agora permite criar e editar páginas em modo offline
Posts relacionados