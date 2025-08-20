Oferta: Apple Watch Series 10 (titânio de 42mm) com 38% de desconto!

O Apple Watch Series 10 foi lançado no final do ano passado e trouxe várias melhorias interessantes. Entre os seus destaques, há um design mais fino e leve, uma tela ainda maior e suporte a recarga rápida, que enche 80% da bateria em cerca de 30 minutos — além de outros recursos, é claro.

Se você está de olho nesse relógio, hoje temos uma oferta muito boa da Amazon. Trata-se do modelo com caixa de titânio na cor ardósia de 42mm, com pulseira esportiva na cor preta (no tamanho P/M, que cabe em pulsos de 130mm a 180mm).

Como todo modelo de titânio do Series 10, ele também traz uma conexão GPS + Cellular e um tela de cristal safira, muito mais resistente que o vidro de íons-X dos modelos de alumínio. Ele está sendo vendido por R$5.736,84.

Apple Watch Series 10 (titânio de 42mm, pulseira esportiva pequena/média)



De R$9.299,00 por R$5.736,84 em até 10xhttps://t.co/U1egxG1w9L — MM Ofertas (@MMOfertas) August 20, 2025

Como esse mesmo modelo do smartwatch é vendido pela Apple por R$9.299, o desconto aqui chega a 38%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10x sem juros nos cartões de crédito.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

