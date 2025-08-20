Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Express 1M2 80G

OWC atualiza gabinete SSD Express 1M2 com conexão Thunderbolt 5

Douglas Nascimento
20/08/2025 • 11:26
Leitura de 1 minuto

A Other World Computing (OWC) lançou ontem a mais nova geração do seu gabinete para SSDs 1 Solid state drives, ou unidades de estado sólido. portátil Express 1M2 80G. Ele foi atualizado com o tão aguardado o suporte ao Thunderbolt 5, a tecnologia avançada mais recente de transferência de dados disponível atualmente no mercado.

Publicidade

Oferecendo velocidades de transferência superiores a 6.000MB/s para dispositivos Thunderbolt 5 (como os últimos MacBooks Pro), o produto também é compatível com máquinas mais antigas que suportam os padrões Thunderbolt 3/4 e USB4 — o que lhe dá uma grande versatilidade.

Essa flexibilidade também está na possibilidade de montar o produto por si mesmo (o comprando vazio) ou de escolher versões já montadas para uso imediato. Também é fácil fazer upgrade no futuro com um SSD NVMe M.2 mais rápido e com maior capacidade, nos formatos 2280 e 2245.

Express 1M2 80G
Express 1M2 80G
Express 1M2 80G

Ideal para uso em movimento, o produto conta com um design pensado primariamente em dissipação de calor, com uma proteção robusta para seu SSD a qual o mantém na temperatura ideal para garantir uma velocidade máxima consistente e sem gargalos em sua operação.

Publicidade

A versão sem SSD pode ser adquirida por US$220, enquanto também é possível adquirir versões montadas com 1TB (US$350), 2TB (US$500), 4TB (US$700) e até 8TB (US$1.300), diretamente pelo site da OWC.

via Cult of Mac

Notas de rodapé

  • 1
    Solid state drives, ou unidades de estado sólido.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Notion agora permite criar e editar páginas em modo offline
Posts relacionados