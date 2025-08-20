OWC atualiza gabinete SSD Express 1M2 com conexão Thunderbolt 5

A Other World Computing (OWC) lançou ontem a mais nova geração do seu gabinete para SSDs portátil Express 1M2 80G. Ele foi atualizado com o tão aguardado o suporte ao Thunderbolt 5, a tecnologia avançada mais recente de transferência de dados disponível atualmente no mercado.

Oferecendo velocidades de transferência superiores a 6.000MB/s para dispositivos Thunderbolt 5 (como os últimos MacBooks Pro), o produto também é compatível com máquinas mais antigas que suportam os padrões Thunderbolt 3/4 e USB4 — o que lhe dá uma grande versatilidade.

Essa flexibilidade também está na possibilidade de montar o produto por si mesmo (o comprando vazio) ou de escolher versões já montadas para uso imediato. Também é fácil fazer upgrade no futuro com um SSD NVMe M.2 mais rápido e com maior capacidade, nos formatos 2280 e 2245.

Ideal para uso em movimento, o produto conta com um design pensado primariamente em dissipação de calor, com uma proteção robusta para seu SSD a qual o mantém na temperatura ideal para garantir uma velocidade máxima consistente e sem gargalos em sua operação.

A versão sem SSD pode ser adquirida por US$220, enquanto também é possível adquirir versões montadas com 1TB (US$350), 2TB (US$500), 4TB (US$700) e até 8TB (US$1.300), diretamente pelo site da OWC.

