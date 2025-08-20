Navegue

Promoções na App Store: Crunchy – Food White Noise, Old Monterrey: Pixel Adventure, Rat Stickers e mais!

Marcelo Melo
20/08/2025 • 20:57

Para esta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

O Crunchy – Food White Noise, desenvolvido pelo pessoal da yugakhan Inc., é um utilitário de sons e o nosso destaque do dia.

O aplicativo Crunchy é um aplicativo requintado de ruído branco para comida. Ele oferece uma coleção de vários efeitos de ruído branco, como mastigação, cozimento, cozinha, etc., fazendo você se sentir como se estivesse no mundo da comida e desfrutando de um banquete sonoro.

O ruído branco é uma onda sonora constante que pode encobrir outras distrações sonoras, o que pode ajudar as pessoas a reduzir a ansiedade, melhorar a qualidade do sono, a concentração e a criatividade, dentre outras aplicações.

O app é bem fácil de usar: abra-o, escolha o tipo de som e a duração. Que tal? Se você procura um aplicativo assim, aproveite a oferta! 🍪

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$60 em descontos:

Jogos

Jogo de aventura.

Jogo de estratégia.

Jogo do MEGA MAN.

Aplicativos

Adesivos para o Mensagens (Messages).

Quantos dias faltam para o Natal?

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
