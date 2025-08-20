Rumor: Apple desiste de parceria com a MLB e encerrará Friday Night Baseball

A parceria recente da Apple com a Major League Baseball (MLB) — que rendeu o Friday Night Baseball, transmissão semanal dos jogos da liga nas noites de sexta-feira pelo app Apple TV — parece estar prestes a ter um ponto final.

Publicidade

De acordo com informações publicadas pelo comentarista esportivo Kendall Baker no X (antigo Twitter), a Maçã está “totalmente fora” das negociações pelos direitos de transmissão da liga aos domingos (atualmente em disputa), bem como deixará de transmitir os jogos de sexta.

Baker fala que os jogos de sexta-feira provavelmente irão para as mãos da NBC/Peacock, que também deverá ficar com os jogos de domingo (mesmo que a Maçã fosse a favorita para obtê-los) e do Wild Card.

O contrato da Apple com a MLB previa a transmissão dos jogos até 2029, então pode ser que a Maçã não tenha obtido sucesso nas negociações (quem sabe por uma oferta da NBC) e optado por encerrar seu vínculo atual antecipadamente.

🚨 SCOOP: MLB rights deals are “close to being done,” per sources.



What I’m hearing:



– Apple is fully out. RIP Friday Night Baseball



– NBC/Peacock is in, for Friday and Sunday exclusive and Wild Card



– MLB TV being sold to ESPN (for a boatload of $$$)



– Netflix gets HR Derby — Kendall Baker (@kendallbaker) August 19, 2025 🚨 FURO: Os acordos sobre os direitos da MLB estão “perto de serem fechados”, segundo fontes.

O que estou ouvindo:

A Apple está completamente fora. RIP Friday Night Baseball

A NBC/Peacock está dentro, com exclusividade para as sextas e domingos e para o Wild Card

A MLB TV está sendo vendida para a ESPN (por uma fortuna $$$)

A Netflix fica com o HR Derby

Ainda segundo Baker, o acordo não está completamente finalizado, mas bastante próximo. Ele também prevê a MLB TV sendo vendida para a ESPN e a Netflix adquirindo o HR Derby nessas negociações.

Publicidade

Com o possível fim dessa parceria, a Apple ainda terá como destaque em seu catálogo a Major League Soccer (MLS). Rumores também indicam que a empresa estaria negociando os direitos da Fórmula 1.

via 9to5Mac