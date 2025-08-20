Sketch lança grande atualização com foco na linguagem Liquid Glass

O Sketch lançou hoje seu segundo grande update de 2025. Com o codinome Barcelona, a atualização possui foco em novos recursos gráficos voltados à criação de interfaces para o iOS 26 e o macOS Tahoe 26.

A nova versão do software traz o aguardado efeito de vidro, inspirado no Liquid Glass, melhorias em cantos e desfoques progressivos, além de uma série de ajustes que ampliam o controle visual sobre os elementos na tela.

A principal novidade é o efeito de vidro adicionado à nova seção de efeitos do Inspector. O recurso permite aplicar transparências com configurações automáticas ou ajustes manuais, simulando o visual presente na atual identidade visual dos sistemas da Apple. A novidade também acompanha a atualização das bibliotecas oficiais de UI da Maçã.

Outra melhoria é a opção de cantos concêntricos automáticos. Com ela, é possível configurar uma camada para adaptar seus cantos ao formato visual do contêiner mais próximo, com base na distância entre elementos ou no preenchimento do grupo, quando se trata de pilhas.

Na seção de efeitos, o app passa então a oferecer três tipos de desfoque progressivo: Uniform, Linear Progressive e Radial Progressive. O novo modo substitui os antigos Gaussian e Background Blur, com suporte a múltiplos pontos de ajuste diretamente na tela.

Além de introduzir o recurso de opacidade progressiva (um novo botão ao lado do controle de opacidade que permite alternar para o modo gradiente linear), o update Sketch inclui mais de 30 melhorias e correções.

O update está disponível para todos os usuários da versão mais recente do app para macOS. Enquanto isso, a equipe de desenvolvimento segue trabalhando em uma possível reformulação completa do Sketch para o macOS 26.