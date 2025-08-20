Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
rvlsoft / Shutterstock.com
AirPods Pro

Vídeo mostra os AirPods por dentro e explica como eles funcionam

Douglas Nascimento
20/08/2025 • 19:29
Leitura de 1 minuto

Um vídeo publicado pelo canal Real Engineering no YouTube mostra de forma detalhada como os AirPods funcionam. Isso, graças a um modelo 3D construído a partir de uma tomografia computadorizada — a qual revelou os componentes e a engenharia por trás dos fones sem fio.

Publicidade

O vídeo analisa como a bateria, o alto-falante, a antena Bluetooth e outros componentes são dispostos em um dispositivo tão minúsculo — algo que, como o próprio narrador do vídeo destaca, foi resultado de um trabalho de engenharia que durou anos.

Cada curva, cada conector, cada sensor teve que ser projetado para se encaixar e funcionar perfeitamente nesse espaço minúsculo. Quando você escaneia o interior você não está apenas vendo partes, está vendo o que é possível em eletrônicos de consumo hoje em dia.

O vídeo objetiva explicar o porquê de cada componente ter a forma que tem, e ainda como todos eles trabalham juntos para dar vida aos icônicos fones de ouvido da Maçã.

YouTube video

Ele também aborda não apenas os componentes físicos por si só, como também explica como eles se relacionam com o software (sobre como os fones conseguem detectar a voz do usuário para ativar a Siri, por exemplo).

Publicidade

Vale a pena dar uma conferida!

AirPods Pro 2 (miniatura)
Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10
Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x
AirPods 4 (miniatura)
Comprar AirPods 4 de Apple Preço à vista: a partir de R$1.349,10
Preço parcelado: a partir de R$1.499,00 em até 12x
Opções: sem ou com Cancelamento Ativo de Ruído

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Google anuncia linha Pixel 10 com novo dobrável e atualiza relógios/fones
Posts relacionados