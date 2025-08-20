Vídeo mostra os AirPods por dentro e explica como eles funcionam

Um vídeo publicado pelo canal Real Engineering no YouTube mostra de forma detalhada como os AirPods funcionam. Isso, graças a um modelo 3D construído a partir de uma tomografia computadorizada — a qual revelou os componentes e a engenharia por trás dos fones sem fio.

O vídeo analisa como a bateria, o alto-falante, a antena Bluetooth e outros componentes são dispostos em um dispositivo tão minúsculo — algo que, como o próprio narrador do vídeo destaca, foi resultado de um trabalho de engenharia que durou anos.

Cada curva, cada conector, cada sensor teve que ser projetado para se encaixar e funcionar perfeitamente nesse espaço minúsculo. Quando você escaneia o interior você não está apenas vendo partes, está vendo o que é possível em eletrônicos de consumo hoje em dia.

O vídeo objetiva explicar o porquê de cada componente ter a forma que tem, e ainda como todos eles trabalham juntos para dar vida aos icônicos fones de ouvido da Maçã.

Ele também aborda não apenas os componentes físicos por si só, como também explica como eles se relacionam com o software (sobre como os fones conseguem detectar a voz do usuário para ativar a Siri, por exemplo).

Vale a pena dar uma conferida!

