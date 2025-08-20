Navegue

WhatsApp testa novo painel de reações em canais e sistema de encaminhamento de mensagens no iOS

Bruno Cardoso
20/08/2025 • 09:53

O WhatsApp voltou a fazer ajustes pontuais na sua interface de modo a torná-la mais intuitiva e fácil de usar no iOS. Desta vez, como notado pelo WABetaInfo [1, 2], o foco foram o sistema de reações do mensageiro e a sua ferramenta de encaminhamento de mensagens.

Vamos dar uma olhada em tudo? 💬

Novo painel de reações

O WhatsApp ganhou, na versão 25.22.10.75 (disponível no TestFlight), um novo painel em canais que mostra as reações a uma mensagem em um formato de grade, substituindo o antigo formato de lista.

Esse novo design facilita a visualização dessas reações, já que não é mais preciso rolar para baixo para conferir todos os emojis selecionados pelos integrantes de um canal. Como é possível notar na captura de tela abaixo, cada emoji é acompanhado de um número que representa o número de vezes que ele foi selecionado.

Esse painel, inclusive, serve como uma forma de reagir a uma mensagem, uma vez que basta tocar em uma das reações exibidas para deixar também o seu emoji.

Vale ressaltar, no entanto, que essa nova visualização é exclusiva dos canais, o que significa que grupos tradicionais ainda mostram o antigo formato de lista.

Encaminhamento de mensagens acelerado

Na atual versão estável do WhatsApp, ao tocar em uma mensagem e selecionar a opção “Encaminhar”, o mensageiro nos convida a selecionar mais mensagens para serem encaminhadas de uma vez.

Embora esse comportamento seja útil nos casos em que a intenção realmente é encaminhar múltiplas mensagens, ele pode ser um pouco chato quando queremos encaminhar apenas um recado, nos tomando alguns preciosos segundos.

Na versão 25.22.10.77 do mensageiro (também disponível no TestFlight), no entanto, tocar na opção “Encaminhar” faz com que a lista de contatos seja aberta de uma vez, de modo que basta selecionar um para encaminhar a mensagem selecionada.

Caso você queira encaminhar múltiplas mensagens, agora é necessário tocar na opção “Select multiple” (“Selecionar múltiplas”, em tradução direta) e, só depois, no botão de encaminhamento, que fica posicionado no canto inferior esquerdo da tela e é representado pelo ícone de uma seta.

Como é possível notar na captura de tela acima, o WhatsApp incluiu nessa última atualização até mesmo um banner na tela de encaminhamento de mensagens o qual explica essa mudança — algo útil, uma vez que usuários acostumados com o esquema antigo podem acabar ficando um pouco confusos.

Assim como o novo painel de reações, esse encaminhamento de mensagens acelerado está disponível apenas para alguns testadores do mensageiro e deverá ser liberado para mais pessoas em breve.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
