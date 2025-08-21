AirPods roubados “entregam” batedoras de carteira na Europa

A jovem americana Karis McElroy compartilhou uma situação vivida por ela e sua família durante uma viagem à Europa que foi “solucionada” pelos AirPods. As informações são do New York Post.

De acordo com McElroy, durante sua passagem em Veneza (na Itália), três pessoas se aglomeraram ao redor de sua mãe enquanto ela tentava chegar à sua estadia. Quando eles se acomodaram, porém, a mulher notou que sua mochila estava aberta e que uma bolsa — a qual continha seus AirPods, bem como outros itens pessoais — havia sido levada.

Ela então contou a reação rápida de sua mãe ao perceber que poderia ter sido alvo de batedores de carteira (ou pickpockets, como são conhecidos na Europa). Junto ao padrasto de McElroy, a mulher começou a rastrear a sua bolsa usando a localização dos AirPods pelo app Buscar (Find My) e conseguiram chegar a três meninas.

Assim que encontrou as três adolescentes, a mãe de McElroy puxou uma delas pelo cabelo e esperou até a chegada da polícia. A segunda garota permaneceu no local enquanto a terceira conseguiu fugir, entrando em um trem e deixando a bolsa roubada em um escritório dentro de um aeroporto.

A equipe do escritório em questão contatou a polícia nos Estados Unidos, que foi à casa dos pais de McElroy e, embora eles obviamente não estivessem em casa, um vizinho conseguiu contatar o casal para informá-los de que todos os pertences — incluindo o passaporte e os cartões de crédito — estavam no aeroporto na Itália.

Segundo as informações, a adolescente “detida” pela mãe de McElroy tinha 14 anos e foi presa pela polícia, mas liberada sob fiança após dois dias.

