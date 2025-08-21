App Microsoft 365 Copilot impedirá edição de documentos no iOS/iPadOS

O aplicativo Microsoft 365 Copilot para iPhone não oferecerá mais suporte à edição de documentos a partir de 15 de setembro. O mesmo também será aplicado ao app para iPad em sequência, conforme divulgado pela empresa.
A partir de amanhã (22/8), qualquer pessoa que tentar criar um documento do Word, uma planilha do Excel ou um slide do PowerPoint no app verá um banner solicitando a instalação dos softwares independentes para editá-los — mas ainda será possível ignorar o aviso e seguir com a edição.
Já a partir de meados de setembro, os usuários serão solicitados, obrigatoriamente, a baixar os apps Word, Excel e/ou PowerPoint para editar os respectivos arquivos.
Segundo a empresa, isso criará uma “experiência de visualização de arquivos simplificada”, visando tornar o Copilot o centro de interação com IA, enquanto os aplicativos independentes cuidam da edição.
Na experiência Criar no aplicativo Microsoft 365 Copilot para iPhone, os usuários terão uma experiência centrada no bate-papo ao criar um documento, em vez das opções de modelo do Word, Excel ou PowerPoint. Lá, eles podem criar um arquivo por meio de um comando de bate-papo. Eles podem abrir o arquivo nos aplicativos autônomos Word, Excel ou PowerPoint após a criação para edição posterior.
Como é possível imaginar, essa não é uma abordagem vantajosa em matéria de armazenamento — já que, em vez de um aplicativo lidar com vários tipos de arquivo, você precisará de diferentes softwares individuais.
via Windows Latest