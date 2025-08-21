App Microsoft 365 Copilot impedirá edição de documentos no iOS/iPadOS

O aplicativo Microsoft 365 Copilot para iPhone não oferecerá mais suporte à edição de documentos a partir de 15 de setembro. O mesmo também será aplicado ao app para iPad em sequência, conforme divulgado pela empresa.

Publicidade

A partir de amanhã (22/8), qualquer pessoa que tentar criar um documento do Word, uma planilha do Excel ou um slide do PowerPoint no app verá um banner solicitando a instalação dos softwares independentes para editá-los — mas ainda será possível ignorar o aviso e seguir com a edição.

Já a partir de meados de setembro, os usuários serão solicitados, obrigatoriamente, a baixar os apps Word, Excel e/ou PowerPoint para editar os respectivos arquivos.

Segundo a empresa, isso criará uma “experiência de visualização de arquivos simplificada”, visando tornar o Copilot o centro de interação com IA, enquanto os aplicativos independentes cuidam da edição.

Publicidade

Na experiência Criar no aplicativo Microsoft 365 Copilot para iPhone, os usuários terão uma experiência centrada no bate-papo ao criar um documento, em vez das opções de modelo do Word, Excel ou PowerPoint. Lá, eles podem criar um arquivo por meio de um comando de bate-papo. Eles podem abrir o arquivo nos aplicativos autônomos Word, Excel ou PowerPoint após a criação para edição posterior.

Como é possível imaginar, essa não é uma abordagem vantajosa em matéria de armazenamento — já que, em vez de um aplicativo lidar com vários tipos de arquivo, você precisará de diferentes softwares individuais.

via Windows Latest