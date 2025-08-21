App Moises lança ferramenta para gerar, editar e mixar faixas usando IA

Em 2020, falamos sobre o aplicativo Moises, um software criado pelo desenvolvedor brasileiro Daniel Ramos que usa inteligência artificial para extrair a voz e a parte instrumental de qualquer música.

Pouco menos de cinco anos depois e já consolidado como um dos principais apps do gênero (ele é usado por 65 milhões de músicos em todo o mundo), o software anunciou uma novidade que o torna ainda mais poderoso.

Trata-se do AI Studio, um editor de áudio nativo de inteligência artificial baseado em navegador com recursos generativos integrados e uma abordagem diferenciada que o transforma em uma espécie de “colega de banda responsivo”.

Mais especificamente, o AI Studio cria partes instrumentais individuais (como uma linha de baixo ou faixa de bateria), que correspondem automaticamente ao som e ao estilo da gravação de um usuário.

Este design “consciente do contexto” coloca os artistas no controle, permitindo que eles adicionem, substituam ou modifiquem instrumentos e modelem cada detalhe de sua música exatamente como imaginam.

Trata-se de algo inovador quando falamos em IA para a criação musical — e que permite que músicos experimentem rapidamente novas ideias e arranjos, graças ao controle preciso sobre cada parte.

Treinado com gravações de alta qualidade de instrumentos individuais, o AI Studio combina ferramentas avançadas como geração e separação de faixas, conversão de voz, auto-mix, masterização e edição de áudio.

O AI Studio está disponível para todos os planos do Moises (inclusive o gratuito). Cada um deles conta com um limite específico de uso mensal, sendo possível comprar créditos adicionais caso necessário.

