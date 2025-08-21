Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

App Moises lança ferramenta para gerar, editar e mixar faixas usando IA

Douglas Nascimento
21/08/2025 • 09:31
Moises AI Studio

Em 2020, falamos sobre o aplicativo Moises, um software criado pelo desenvolvedor brasileiro Daniel Ramos que usa inteligência artificial para extrair a voz e a parte instrumental de qualquer música.

Publicidade

Pouco menos de cinco anos depois e já consolidado como um dos principais apps do gênero (ele é usado por 65 milhões de músicos em todo o mundo), o software anunciou uma novidade que o torna ainda mais poderoso.

Posts relacionados

Trata-se do AI Studio, um editor de áudio nativo de inteligência artificial baseado em navegador com recursos generativos integrados e uma abordagem diferenciada que o transforma em uma espécie de “colega de banda responsivo”.

Mais especificamente, o AI Studio cria partes instrumentais individuais (como uma linha de baixo ou faixa de bateria), que correspondem automaticamente ao som e ao estilo da gravação de um usuário.

Publicidade

Este design “consciente do contexto” coloca os artistas no controle, permitindo que eles adicionem, substituam ou modifiquem instrumentos e modelem cada detalhe de sua música exatamente como imaginam.

Trata-se de algo inovador quando falamos em IA para a criação musical — e que permite que músicos experimentem rapidamente novas ideias e arranjos, graças ao controle preciso sobre cada parte.

YouTube video

Treinado com gravações de alta qualidade de instrumentos individuais, o AI Studio combina ferramentas avançadas como geração e separação de faixas, conversão de voz, auto-mix, masterização e edição de áudio.

O AI Studio está disponível para todos os planos do Moises (inclusive o gratuito). Cada um deles conta com um limite específico de uso mensal, sendo possível comprar créditos adicionais caso necessário.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Leilão da Receita em Curitiba tem lote com mais de 60 iPads por R$98 mil
Posts relacionados