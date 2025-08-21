Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

App Store passa a recolher 3,5% de IOF sobre compras e assinaturas no Brasil

Luiz Gustavo Ribeiro
21/08/2025 • 16:25
Foto de SashaMagic / Depositphotos
App Store no iPhone

Como acompanhamos de tempos em tempos, a Apple realiza ajustes quanto aos valores de impostos e/ou taxas na App Store devido a alterações nas regulamentações tributárias ou nas taxas de câmbio.

Publicidade

Hoje, a companhia anunciou uma atualização de impostos e preços de aplicativos, compras e assinaturas internas — que afeta desenvolvedores e consumidores no Brasil.

Mais precisamente, a partir de hoje, passa a valer o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre os rendimentos provenientes da venda de aplicativos qualificados e de compras internas.

Isso porque, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o IOF saltou para 3,5% nas operações internacionais, o que inclui transações com cartões (crédito, débito, débito internacional e pré-pago), como é o caso da App Store.

Publicidade

A empresa também anunciou alterações diversas na App Store em outros países, como Canadá, Estônia, Romênia, Filipinas e Vietnã.

Naturalmente, com a incidência do imposto, pode ser que alguns desenvolvedores reajustem os valores de seus produtos/serviços. Inclusive, a empresa alerta que a seção “Preços e Disponibilidade” no App Store Connect foi atualizada para exibir as próximas alterações de preço. 💸

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Chefe do Apple Fitness+ é acusado de criar um ambiente de trabalho tóxico
Posts relacionados