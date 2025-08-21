App Store passa a recolher 3,5% de IOF sobre compras e assinaturas no Brasil

Como acompanhamos de tempos em tempos, a Apple realiza ajustes quanto aos valores de impostos e/ou taxas na App Store devido a alterações nas regulamentações tributárias ou nas taxas de câmbio.

Hoje, a companhia anunciou uma atualização de impostos e preços de aplicativos, compras e assinaturas internas — que afeta desenvolvedores e consumidores no Brasil.

Mais precisamente, a partir de hoje, passa a valer o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre os rendimentos provenientes da venda de aplicativos qualificados e de compras internas.

Isso porque, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o IOF saltou para 3,5% nas operações internacionais, o que inclui transações com cartões (crédito, débito, débito internacional e pré-pago), como é o caso da App Store.

A empresa também anunciou alterações diversas na App Store em outros países, como Canadá, Estônia, Romênia, Filipinas e Vietnã.

Naturalmente, com a incidência do imposto, pode ser que alguns desenvolvedores reajustem os valores de seus produtos/serviços. Inclusive, a empresa alerta que a seção “Preços e Disponibilidade” no App Store Connect foi atualizada para exibir as próximas alterações de preço. 💸