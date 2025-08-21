Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple Watch ajuda mulher a descobrir tumor no cérebro

Douglas Nascimento
21/08/2025 • 11:58
Sam Adams

O Apple Watch ajudou uma mulher britânica a descobrir um tumor no cérebro — algo que foi possível, indiretamente, graças ao sensor de eletrocardiograma do aparelho, que normalmente é usado para monitorar a saúde do coração.

A saga de descoberta de Sam Adams, segundo seu relato ao The Sun, começou em uma viagem à Costa Rica — algo encarado por ela como uma oportunidade de reset emocional após a perda do pai, do seu cachorro e de um divórcio recente.

Logo após voltar para casa, no entanto, ela começou a sentir sintomas persistentes como fadiga, dores de cabeça — algo que ela atribuiu inicialmente ao jet lag 1Síndrome causada por uma mudança brusca de fuso horário. ou a uma batida na cabeça que ela sofreu durante a viagem.

Duas semanas após seu retorno, os problemas persistiam. Seu Apple Watch estava a alertando sobre uma baixa frequência cardíaca — algo que a mulher ignorou inicialmente, mas acabou cedendo e resolveu medir sua pressão arterial.

Como os resultados foram preocupantes, ela passou por uma série de exames, os quais revelaram batimentos ectópicos no coração e, depois, uma tomografia realizada por causa da batida na cabeça acabou diagnosticando o tumor cerebral.

Sam Adams
Sam Adams

Embora requeira monitoramento contínuo, o tumor de Adams é provavelmente benigno. Ela recebe medicação diária e agora passa por exames constantes para tentar manter tudo em ordem, levando uma vida normal atualmente.

Hoje, ela agradece ao Apple Watch pela descoberta do tumor, que acabou sendo útil e a ajudou a procurar atendimento médico antecipado — mesmo que a ajuda do relógio, nesse caso, tenha sido indireta.

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
