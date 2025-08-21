Navegue

Leitura de 1 minuto

Assinatura do Apple TV+ sobe para R$30 mensais no Brasil; plano anual fica inalterado

Aumento também ocorre nos Estados Unidos
Bruno Cardoso
21/08/2025 • 11:35
Christopher Sciacca / Shutterstock.com
Notas de dinheiro (dólar) em torno do logo da Apple TV

Quase dois anos após o último aumento, a Maçã voltou a reajustar o preço do Apple TV+ no Brasil. Agora, o serviço de streaming sai por R$29,90 mensais, e não mais por R$21,90 (um aumento de 37%).

O reajuste também vale para os Estados Unidos, onde o serviço custava US$9,99 mensais e agora sai por US$12,99 mensais (aumento de 30%). Como destacado pelo 9to5Mac, o novo preço começará a valer para assinantes no próximo ciclo de cobranças.

Em um comunicado, a gigante de Cupertino disse que expandiu a extensa biblioteca de conteúdos originais do Apple TV+ nos últimos (provavelmente como uma forma de justificar o aumento) e citou o Apple One, que, segundo ela, é “a maneira mais fácil de aproveitar todos os serviços de assinatura da Apple em um único plano pelo melhor preço”.

E por falar no Apple One, assinantes do “pacotão” de serviços da Apple podem respirar tranquilos, já que desta vez não houve mudança nos preços. O mesmo vale para a assinatura anual do Apple TV+.

A empresa também destacou que o Apple TV+ é um dos poucos serviços de streaming do mercado a oferecer apenas um plano, o qual dá direito a filmes e séries em 4K com HDR e com tecnologias como Áudio Espacial (Spatial Audio).

Quem aí lembra de quando o Apple TV+ saía por R$9,90, hein? 🥲

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
