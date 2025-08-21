Assinatura do Apple TV+ sobe para R$30 mensais no Brasil; plano anual fica inalterado

Quase dois anos após o último aumento, a Maçã voltou a reajustar o preço do Apple TV+ no Brasil. Agora, o serviço de streaming sai por R$29,90 mensais, e não mais por R$21,90 (um aumento de 37%).

Publicidade

O reajuste também vale para os Estados Unidos, onde o serviço custava US$9,99 mensais e agora sai por US$12,99 mensais (aumento de 30%). Como destacado pelo 9to5Mac, o novo preço começará a valer para assinantes no próximo ciclo de cobranças.

Em um comunicado, a gigante de Cupertino disse que expandiu a extensa biblioteca de conteúdos originais do Apple TV+ nos últimos (provavelmente como uma forma de justificar o aumento) e citou o Apple One, que, segundo ela, é “a maneira mais fácil de aproveitar todos os serviços de assinatura da Apple em um único plano pelo melhor preço”.

E por falar no Apple One, assinantes do “pacotão” de serviços da Apple podem respirar tranquilos, já que desta vez não houve mudança nos preços. O mesmo vale para a assinatura anual do Apple TV+.

Publicidade

A empresa também destacou que o Apple TV+ é um dos poucos serviços de streaming do mercado a oferecer apenas um plano, o qual dá direito a filmes e séries em 4K com HDR e com tecnologias como Áudio Espacial (Spatial Audio).

Quem aí lembra de quando o Apple TV+ saía por R$9,90, hein? 🥲

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.