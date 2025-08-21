Chefe do Apple Fitness+ é acusado de criar um ambiente de trabalho tóxico

A Apple está no centro de uma denúncia trabalhista envolvendo Jay Blahnik, vice-presidente de tecnologias de fitness da empresa. De acordo com informações do The New York Times, nove funcionários, atuais e antigos, acusam o executivo de criar um ambiente de trabalho tóxico, com episódios de abuso verbal, comentários inapropriados e represálias contra colaboradores que relataram irregularidades ao setor de recursos humanos.

As alegações incluem incidentes de assédio moral e conduta considerada imprópria por parte de Blahnik, que é o responsável pelo sistema de anéis de atividade do Apple Watch e pelo lançamento do serviço Apple Fitness+. Segundo os relatos, o comportamento do executivo levou mais de dez funcionários (cerca de 10% da equipe liderada por ele) a se afastarem por questões de saúde mental ou médica desde 2022.

Um dos casos de maior destaque envolve a ex-funcionária Mandana Mofidi, que liderava iniciativas de áudio no Fitness+. Em ação judicial movida contra a Apple e Blahnik no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, ela afirma ter sofrido retaliação após participar de uma investigação interna e levantar preocupações sobre desigualdade salarial. Em depoimento, Mandana relata ter sido alvo de “críticas sistemáticas e pressão constante” após sua cooperação com os investigadores. “O objetivo era me intimidar até que eu saísse”, declarou ao NYT.

Outros funcionários também descreveram episódios similares. Em uma das reuniões, Blahnik teria feito uma piada sobre a aparência de um atleta participante do programa Time to Walk, além de comentários sobre o corpo de treinadores que gravavam sessões para o Fitness+. Em outro momento, ele teria insinuado, diante de outros colegas, que a esposa de um gerente havia tido uma relação extraconjugal com base apenas na aparência do filho do casal.

O diretor criativo do time, Will Tidman, também teria recebido uma mensagem de texto considerada inapropriada por parte de Blahnik em 2022, o que o levou a um afastamento por licença médica. Embora não tenha acionado a Justiça junto aos nove funcionários, Tidman teria chegado a um acordo com a Apple em processo de mediação extrajudicial.

A Apple nega as acusações. Em resposta oficial, o porta-voz Lance Lin afirmou que “a empresa leva todas as preocupações a sério” e reforçou o compromisso com um ambiente de trabalho positivo e inclusivo. “Discordamos fortemente da premissa da matéria. Há muitas alegações imprecisas e deturpações. Continuaremos a apresentar os fatos por meio dos canais legais”, declarou. A empresa, no entanto, não especificou quais pontos do divulgado pelo NYT são imprecisos.

Em relação à ação movida por Mofidi, a Maçã afirma, em documento judicial, que a ex-funcionária recebeu “feedbacks construtivos” e que havia um histórico não resolvido de desempenho. O pedido de transferência para outro setor foi negado e, então, ela teria pedido desligamento da companhia em 2023. O julgamento deste caso está previsto para 2027.

A Apple afirma ter conduzido investigações internas e não ter encontrado evidências de má conduta por parte do executivo, que segue no cargo. Já os ex-funcionários que movem a ação apontam que a decisão da empresa de Cupertino em mantê-lo em sua posição reflete uma disposição maior de proteger figuras de liderança do que abraçar colaboradores da base que mantém os serviços operando com êxito.

Blahnik ingressou na Apple em 2013 após quase 20 anos de atuação na Nike. Desde então, tornou-se uma das figuras centrais nas iniciativas de saúde e bem-estar da companhia. Procurado pelo NYT, o vice-presidente de tecnologias de fitness não comentou as acusações.