Chris Parnell, executivo sênior do Apple TV+, vai para o Paramount+

Luiz Gustavo Ribeiro
21/08/2025 • 19:23
O executivo sênior criativo do Apple TV+, Chris Parnell, se juntará à equipe do Paramount+, onde será responsável pelo desenvolvimento e pela produção de conteúdos originais da plataforma.

No Apple TV+, Parnell esteve envolvido no desenvolvimento de séries incluindo “Matéria Escura” (“Dark Matter”), “Neuromancer”, “A Última Fronteira” (“The Last Frontier”), “Bad Monkey” e até a próximo “Pluribus”, de Vince Gilligan.

Ele também liderou o desenvolvimento de conteúdo original para o Apple Vision Pro, incluindo a primeira série imersiva do headset, “Adventure”, e o primeiro longa-metragem espacial, “Bono: Histórias de ‘Surrender’” (“Bono: Stories of Surrender”).

Antes de ingressar na plataforma de streaming da Maçã, em 2020, ele passou 16 anos na Sony TV, ocupando cargos como codiretor de desenvolvimento e copresidente da Sony Pictures Television Studios.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
