Clone mais barato do Apple Vision Pro, headset da vivo é lançado na China

Luiz Gustavo Ribeiro
21/08/2025 • 13:46
vivo Vision

A gigante chinesa vivo revelou oficialmente hoje seu primeiro headset de realidade mista, chamado vivo Vision — sim, exatamente aquele, anunciado em março, que copia se inspira tanto no design quanto no nome do Apple Vision Pro.

Assim como o dispositivo da Maçã, ele possui um visor frontal de vidro curvo, câmeras na parte inferior, acessórios para vedação de luz, uma alça traseira de malha e uma bateria externa de alumínio conectada ao headset por um cabo trançado.

YouTube video

O vivo Vision, porém, tem algumas especificações de destaque. As duas telas microLED com qualidade 8K oferecem 3840×3552 pixels por olho (um pouco mais alto que a resolução do Vision Pro, de 3660×3200 pixels) e um campo de visão panorâmico de 180º. Com 398 gramas, ele também é significativamente mais leve que o Vision Pro (650g). A vivo afirma ainda que seu headset é 26% menor que a “média do setor”.

Alimentado pelo chip Snapdragon XR2+ Gen 2, da Qualcomm, o headset roda o OriginOS Vision, sistema operacional de realidade mista que oferece latência ultrabaixa, suporte a gravação de vídeos 3D, fotos espaciais e áudio espacial.

O preço do headset é de cerca de 10.000 yuans (aproximadamente US$1.390), bem abaixo do valor inicial de US$3.500 do Vision Pro. As pré-encomendas do dispositivo já estão abertas, mas não há indícios de que ele será lançado internacionalmente.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
