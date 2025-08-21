Clone mais barato do Apple Vision Pro, headset da vivo é lançado na China

A gigante chinesa vivo revelou oficialmente hoje seu primeiro headset de realidade mista, chamado vivo Vision — sim, exatamente aquele, anunciado em março, que copia se inspira tanto no design quanto no nome do Apple Vision Pro.

Assim como o dispositivo da Maçã, ele possui um visor frontal de vidro curvo, câmeras na parte inferior, acessórios para vedação de luz, uma alça traseira de malha e uma bateria externa de alumínio conectada ao headset por um cabo trançado.

O vivo Vision, porém, tem algumas especificações de destaque. As duas telas microLED com qualidade 8K oferecem 3840×3552 pixels por olho (um pouco mais alto que a resolução do Vision Pro, de 3660×3200 pixels) e um campo de visão panorâmico de 180º. Com 398 gramas, ele também é significativamente mais leve que o Vision Pro (650g). A vivo afirma ainda que seu headset é 26% menor que a “média do setor”.

Alimentado pelo chip Snapdragon XR2+ Gen 2, da Qualcomm, o headset roda o OriginOS Vision, sistema operacional de realidade mista que oferece latência ultrabaixa, suporte a gravação de vídeos 3D, fotos espaciais e áudio espacial.

O preço do headset é de cerca de 10.000 yuans (aproximadamente US$1.390), bem abaixo do valor inicial de US$3.500 do Vision Pro. As pré-encomendas do dispositivo já estão abertas, mas não há indícios de que ele será lançado internacionalmente.

