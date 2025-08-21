Como colocar um atalho para o Organizador Visual na barra de menus do Mac

O Organizador Visual (Stage Manager) possibilita que os usuários de Macs mantenham em destaque o aplicativo no qual estão trabalhando no momento, além de manter a sua Mesa (Desktop) mais organizada.
Caso use essa função com uma certa frequência, é possível acioná-lo também por meio da barra de menus do macOS — além de pela Central de Controle.
Confira como é supersimples habilitar isso! 👨💻
- Abra os Ajustes do Sistema (System Settings);
- Vá até “Central de Controle”, na barra lateral esquerda;
- Clique no menu suspenso ao lado de “Organizador Visual”;
- Selecione “Mostrar na Barra de Menus”.
Depois, basta clicar no ícone do Organizador Visual na barra de menus para habilitá-lo.