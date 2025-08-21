Navegue

Como colocar um atalho para o Organizador Visual na barra de menus do Mac

Pedro Henrique Nunes
21/08/2025 • 08:00
O Organizador Visual (Stage Manager) possibilita que os usuários de Macs mantenham em destaque o aplicativo no qual estão trabalhando no momento, além de manter a sua Mesa (Desktop) mais organizada.

Caso use essa função com uma certa frequência, é possível acioná-lo também por meio da barra de menus do macOS — além de pela Central de Controle.

Confira como é supersimples habilitar isso! 👨‍💻

  1. Abra os Ajustes do Sistema (System Settings);
  2. Vá até “Central de Controle”, na barra lateral esquerda;
  3. Clique no menu suspenso ao lado de “Organizador Visual”;
  4. Selecione “Mostrar na Barra de Menus”.

Depois, basta clicar no ícone do Organizador Visual na barra de menus para habilitá-lo.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
