Como mostrar sempre os modos de energia na barra de menus do Mac

Os Macs já possuem, há algum tempo, os modos de Pouca Energia e de Muita Energia (este último, dedicado a versões mais parrudas de computadores com Apple Silicon).

Se quiser acessar esses modos de uma forma mais fácil, a Apple permite habilitá-los ou desabilitá-los diretamente pela barra de menus do macOS. Por padrão, essas opções aparecem apenas quando o modo está ativado. Mas, se preferir, é possível sempre mostrá-los nessa área.

Veja como fazer! 🔋

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Central de Controle”, na barra lateral esquerda.

Na seção “Bateria”, use o menu suspenso ao lado de “Mostrar Modo de Energia” e escolha “Sempre”.

Com isso, bastará que você clique no próprio ícone de bateria, na barra de menus, para controlar os modos disponíveis:

Legal, né? 😉