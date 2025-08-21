Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Foto de Taan Huyn na Unsplash
MacBook Air em cima de uma mesa

Como mostrar sempre os modos de energia na barra de menus do Mac

Pedro Henrique Nunes
21/08/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Os Macs já possuem, há algum tempo, os modos de Pouca Energia e de Muita Energia (este último, dedicado a versões mais parrudas de computadores com Apple Silicon).

Publicidade

Se quiser acessar esses modos de uma forma mais fácil, a Apple permite habilitá-los ou desabilitá-los diretamente pela barra de menus do macOS. Por padrão, essas opções aparecem apenas quando o modo está ativado. Mas, se preferir, é possível sempre mostrá-los nessa área.

Veja como fazer! 🔋

Abra os Ajustes do Sistema (System Settings) e clique em “Central de Controle”, na barra lateral esquerda.

Na seção “Bateria”, use o menu suspenso ao lado de “Mostrar Modo de Energia” e escolha “Sempre”.

Publicidade

Com isso, bastará que você clique no próprio ícone de bateria, na barra de menus, para controlar os modos disponíveis:

Legal, né? 😉

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Crunchy – Food White Noise, Old Monterrey: Pixel Adventure, Rat Stickers e mais!
Posts relacionados