HBO lança ambiente imersivo de “Harry Potter” para o Apple Vision Pro

Quem é fã da saga “Harry Potter” certamente já teve vontade de fazer uma visitinha a Hogwarts e descobrir qual é a sensação de estar imerso no ambiente mágico da história. Caso você tenha um Apple Vision Pro, agora é possível ter um gostinho dessa experiência graças à nova atualização do app HBO Max.

Publicidade

O software ganhou hoje um novo ambiente imersivo baseado no salão principal da escola de bruxos mais famosa do mundo. Trata-se do “Hogwarts Great Hall”, o qual oferece ambientação diferenciada a depender da faixa horária (diurna para navegação e a noturna para reprodução).

Repleto de velas flutuantes e contando com o teto encantado, bem como com as mesas compridas e o ambiente típico de castelo do local, o ambiente imersivo pode ser a oportunidade perfeita para rever os filmes de “Harry Potter” de uma forma diferente — especialmente para quem já os maratonou várias vezes.

HBO Max just dropped a magical update for Apple Vision Pro ✨



A new "Hogwarts Great Hall" Immersive Environment is now available for subscribers, complete with floating candles, long tables & castle ambience 🏰



Day mode for browsing, Night mode for playback. Perfect for… pic.twitter.com/gUEKw8kQHn — Ben Geskin (@BenGeskin) August 21, 2025 O HBO Max acaba de lançar uma atualização mágica para o Apple Vision Pro ✨

Um novo ambiente imersivo “Hogwarts Great Hall” já está disponível para assinantes, repleto de velas flutuantes, mesas compridas e ambiente de castelo 🏰

Modo diurno para navegação, modo noturno para reprodução. Perfeito para assistir a Harry Potter novamente 🪄🍿

O ambiente imersivo de “Harry Potter”, vale destacar, não é o primeiro já disponibilizado pelo serviço de streaming. Em janeiro do ano passado, a série de maior sucesso da história da empresa, “Game of Thrones”, também ganhou seu próprio espaço imersivo no app com uma ambientação do Trono de Ferro.

Para ter acesso ao ambiente imersivo de “Harry Potter” é necessário estar rodando pelo menos o visionOS 2.6. O aplicativo HBO Max, por sua vez, deve estar na versão 6.2.0.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.