HBO lança ambiente imersivo de “Harry Potter” para o Apple Vision Pro

Douglas Nascimento
21/08/2025 • 19:33
Ambiente imersivo de "Harry Potter"

Quem é fã da saga “Harry Potter” certamente já teve vontade de fazer uma visitinha a Hogwarts e descobrir qual é a sensação de estar imerso no ambiente mágico da história. Caso você tenha um Apple Vision Pro, agora é possível ter um gostinho dessa experiência graças à nova atualização do app HBO Max.

O software ganhou hoje um novo ambiente imersivo baseado no salão principal da escola de bruxos mais famosa do mundo. Trata-se do “Hogwarts Great Hall”, o qual oferece ambientação diferenciada a depender da faixa horária (diurna para navegação e a noturna para reprodução).

Repleto de velas flutuantes e contando com o teto encantado, bem como com as mesas compridas e o ambiente típico de castelo do local, o ambiente imersivo pode ser a oportunidade perfeita para rever os filmes de “Harry Potter” de uma forma diferente — especialmente para quem já os maratonou várias vezes.

O HBO Max acaba de lançar uma atualização mágica para o Apple Vision Pro ✨
Um novo ambiente imersivo “Hogwarts Great Hall” já está disponível para assinantes, repleto de velas flutuantes, mesas compridas e ambiente de castelo 🏰
Modo diurno para navegação, modo noturno para reprodução. Perfeito para assistir a Harry Potter novamente 🪄🍿

O ambiente imersivo de “Harry Potter”, vale destacar, não é o primeiro já disponibilizado pelo serviço de streaming. Em janeiro do ano passado, a série de maior sucesso da história da empresa, “Game of Thrones”, também ganhou seu próprio espaço imersivo no app com uma ambientação do Trono de Ferro.

YouTube video

Para ter acesso ao ambiente imersivo de “Harry Potter” é necessário estar rodando pelo menos o visionOS 2.6. O aplicativo HBO Max, por sua vez, deve estar na versão 6.2.0.

Apple Vision Pro (miniatura)
Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
