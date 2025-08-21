HBO lança ambiente imersivo de “Harry Potter” para o Apple Vision Pro

Quem é fã da saga “Harry Potter” certamente já teve vontade de fazer uma visitinha a Hogwarts e descobrir qual é a sensação de estar imerso no ambiente mágico da história. Caso você tenha um Apple Vision Pro, agora é possível ter um gostinho dessa experiência graças à nova atualização do app HBO Max.
O software ganhou hoje um novo ambiente imersivo baseado no salão principal da escola de bruxos mais famosa do mundo. Trata-se do “Hogwarts Great Hall”, o qual oferece ambientação diferenciada a depender da faixa horária (diurna para navegação e a noturna para reprodução).
Repleto de velas flutuantes e contando com o teto encantado, bem como com as mesas compridas e o ambiente típico de castelo do local, o ambiente imersivo pode ser a oportunidade perfeita para rever os filmes de “Harry Potter” de uma forma diferente — especialmente para quem já os maratonou várias vezes.
O ambiente imersivo de “Harry Potter”, vale destacar, não é o primeiro já disponibilizado pelo serviço de streaming. Em janeiro do ano passado, a série de maior sucesso da história da empresa, “Game of Thrones”, também ganhou seu próprio espaço imersivo no app com uma ambientação do Trono de Ferro.
Para ter acesso ao ambiente imersivo de “Harry Potter” é necessário estar rodando pelo menos o visionOS 2.6. O aplicativo HBO Max, por sua vez, deve estar na versão 6.2.0.
