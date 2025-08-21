Insta360 GO Ultra é lançada com novo design compacto e sensor aprimorado

A Insta360 anunciou a sua mais nova câmera de ação compacta, a GO Ultra — que não só rompe com a convenção de nomenclatura numerada das versões anteriores, como também abandona o formato característico de pílula da câmera em favor de um design quadrado arredondado com a lente “para fora”.

Com 4,6cm de altura e pesando quase 53 gramas, a Insta360 GO Ultra possui um novo sensor de 1/1,28 polegada — consideravelmente maior que o da GO 3S — o qual, juntamente com um novo sensor de luz ambiente, deve capturar imagens melhores em situações de pouca luz.

Os recursos de vídeo da GO Ultra também são melhores que os da geração anterior, podendo gravar em 4K a 60 quadros por segundo — o dobro da taxa de quadros máxima da GO 3S. Ao reduzir a taxa de quadros para 4K a 30qps, é possível habilitar um modo “HDR ativo”, enquanto reduzir a resolução para 1080p aumenta a taxa de quadros para 240qps para capturar imagens em câmera lenta.

Apesar do novo formato, a GO Ultra tem espaço para uma bateria muito maior de 500mAh, que a Insta360 afirma ser suficiente para até 70 minutos de gravação ou até 200 minutos quando conectada ao Action Pod — gravando em 1080p a 24qps e com a tela desligada; em 4K a 60qps, o tempo de gravação é menor.

Os acessórios da câmera incluem um pingente magnético para usá-la na altura do peito e um prendedor projetado para crianças. A parte traseira da GO Ultra também é magnética, o que significa que ela pode ser fixada diretamente em diversas superfícies metálicas. Ela é à prova d’água em profundidades de até dez metros.

Ademais, em vez de armazenamento integrado, a GO Ultra agora possui um slot para cartão de memória compatível com cartões microSD de até 2TB, para que você possa substituí-los conforme eles se esgotarem.

A Insta360 GO Ultra já está disponível nas cores meia-noite ou branco ártico na loja online da empresa e na Amazon americana por US$450, ou como parte do Creator Bundle de US$500, que inclui acessórios como um minitripé e um suporte de liberação rápida.

