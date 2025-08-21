Navegue

Instagram libera opção de link para conectar vários Reels relacionados

Luiz Gustavo Ribeiro
21/08/2025 • 15:08
Link entre Reels do Instagram

O Instagram está liberando uma novidade bastante aguardada: agora, se um criador estiver desenvolvendo um conteúdo em uma série de vídeos, ele pode vinculá-los para que os usuários do app não precisem rolar a tela ou procurar pelas diferentes partes.

Isso porque a rede social começou a permitir que criadores conectem vários vídeos do Reels em sequência — algo que já está disponível no TikTok —, facilitando o acompanhamento e a descoberta de conteúdos relacionados.

É possível vincular os vídeos dos Reels ao adicionar legendas ou tocando no menu flutuante nos vídeos compartilhados anteriormente. Após um criador vincular os vídeos em uma série, os usuários poderão navegar para o próximo Reel usando um novo botão localizado no canto inferior esquerdo do vídeo.

Link entre Reels do Instagram

O Instagram afirma que o novo recurso permitirá “uma narrativa mais rica”, além de “facilitar a interação dos criadores com seu público” na plataforma.

Pode ser que a novidade não esteja disponível imediatamente para todos. De qualquer forma, certifique-se de manter o aplicativo do Instagram atualizado no seu dispositivo.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
