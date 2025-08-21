Leilão da Receita em Curitiba tem lote com mais de 60 iPads por R$98 mil

O leilão com o edital nº 0900100/000008/2025 foi disponibilizado ontem pela Receita Federal, cujo pregão online acontecerá em Curitiba (PR), reunindo diversos itens. Entre os destaques estão 20 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs e acessórios como AirTags.
Esses produtos, como costumamos alertar, não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.
Além dos dispositivos da Apple, os lotes podem incluir outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.
Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:
|Lote
|Produto(s) da Apple
|Lance mínimo
|204
|1x Apple Watch Series 8
|R$600
|224
|1x Apple TV 4K (2ª geração)
|R$27.900
|225
|1x carregador MagSafe
200x bateria MagSafe
|R$58.900
|226
|60x iPad de 9ª geração (64GB)
1x iPad Air de 4ª geração (64GB)
|R$98.000
|228
|3x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
2x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)
3x Apple Watch SE de 40mm (1ª geração)
1x Apple Watch Series 8 de 40mm
4x Apple Watch Series 8 de 45mm
1x Apple Watch Series 3 de 42mm
2x Apple Watch Series 3 de 38mm
1x Apple Watch Series 4 de 44mm
1x Apple Watch Series 6 de 40mm
2x Apple Watch Series 7 de 44mm
2x Apple Watch Ultra (geração não especificada)
1x Apple Watch (modelo não especificado)
7x Apple Pencil (2ª geração)
2x cabo USB da Apple
31x adaptador de energia USB-C de 20W da Apple
1x AirTag (pacote com 4)
|R$43.900
|233
|48x EarPods (Lightning)
4x AirPods (1ª geração)
1x AirPods (2ª geração)
1x AirPods Pro (2ª geração)
6x AirPods Pro (1ª geração)
|R$39.000
|237
|2x MacBook Air de 13″ (M1)
2x MacBook Air de 13″ (M2)
1x MacBook Air de 15″ (M3)
|R$20.000
|242
|8x bateria MagSafe
2x iPad de 10ª geração (64GB)
2x iPad de 10ª geração (256GB)
3x Apple Pencil (USB-C)
1x iPad Air de 5ª geração (64GB)
|R$20.000
|249
|1x iPhone 12 mini (128GB)
11x iPhone 11 (128GB)
4x iPhone XR (128GB)
1x iPhone XR (64GB)
1x iPhone X (64GB)
1x iPhone X (256GB)
1x iPhone 7 (128GB)
|R$150.000
|281
|1x iPhone 14 Pro (256GB)
2x iPhone 16 Pro Max (256GB)
1x iPhone 16 Pro (128GB)
7x iPhone 15 (128GB)
20x iPhone 13 (128GB)
1x iPhone 13 Pro (128GB)
2x iPhone 13 Pro (256GB)
1x iPhone 13 Pro Max (256GB)
1x iPhone 12 (256GB)
3x iPhone 12 (128GB)
1x iPhone 12 Pro Max (256GB)
1x iPhone 15 Pro Max (256GB)
1x iPhone 15 Pro Max (512GB)
2x iPhone 15 Pro (256GB)
1x iPhone 15 Pro (128GB)
|R$180.000
|282
|4x iPad mini de 6ª geração (64GB)
|R$70.000
|285
|32x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
5x Apple Watch Series 9 de 45mm
3x Apple Watch Series 9 de 41mm
|R$45.000
|286
|13x iPad Air de 64GB (geração não especificada)
3x iPad Air de 11″ (M2)
2x iPad Air de 5ª geração (64GB)
39x iPad de 10ª geração (64GB)
8x iPad de 9ª geração (64GB)
3x iPad mini de 6ª geração (64GB)
1x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)
|R$100.000
|288
|6x iPad de 9ª geração (64GB)
2x iPad de 10ª geração (64GB)
10x Apple Pencil (2ª geração)
|R$80.000
|290
|5x Apple Pencil (2ª geração)
7x iPad de 9ª geração (64GB)
|R$70.000
|293
|5x iPhone 16 (128GB)
4x iPhone 16 Pro (256GB)
3x iPhone 16 Pro (128GB)
1x iPhone 16 Pro Max (256GB)
2x iPhone 11 (64GB)
3x iPhone 13 (128GB)
9x iPhone 15 (128GB)
|R$141.000
|296
|1x Apple Pencil Pro
1x Apple Pencil (modelo não especificado)
3x Apple Pencil (USB-C)
3x Magic Mouse
5x Magic Trackpad
29x iPad de 10ª geração (64GB)
1x iPad de 10ª geração (256GB)
1x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado)
1x MacBook Air de 13″ (M2)
2x MacBook Air de 13″ (M1)
1x MacBook Pro de 14″ (M4)
2x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)
1x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
3x Apple Watch Series 10 de 46mm
1x EarPods (USB-C)
4x EarPods (Lightning)
1x iPad mini (A17 Pro)
|R$39.500
|297
|1x iPad de 10ª geração (64GB)
1x iPad de 9ª geração (64GB)
25x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)
|R$79.500
|298
|20x Magic Mouse
|R$52.500
|299
|29x AirPods 4
20x AirTag
20x AirTag (pacote com 4)
1x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
|R$36.000
Como participar
A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.
Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 15 de setembro, com prazo final às 21h do dia 22/9. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia seguinte (23/9), às 10h.
Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.