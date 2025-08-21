Leilão da Receita em Curitiba tem lote com mais de 60 iPads por R$98 mil

O leilão com o edital nº 0900100/000008/2025 foi disponibilizado ontem pela Receita Federal, cujo pregão online acontecerá em Curitiba (PR), reunindo diversos itens. Entre os destaques estão 20 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs e acessórios como AirTags.

Esses produtos, como costumamos alertar, não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.

Além dos dispositivos da Apple, os lotes podem incluir outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 204 1x Apple Watch Series 8 R$600 224 1x Apple TV 4K (2ª geração) R$27.900 225 1x carregador MagSafe

200x bateria MagSafe R$58.900 226 60x iPad de 9ª geração (64GB)

1x iPad Air de 4ª geração (64GB) R$98.000 228 3x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)

2x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)

3x Apple Watch SE de 40mm (1ª geração)

1x Apple Watch Series 8 de 40mm

4x Apple Watch Series 8 de 45mm

1x Apple Watch Series 3 de 42mm

2x Apple Watch Series 3 de 38mm

1x Apple Watch Series 4 de 44mm

1x Apple Watch Series 6 de 40mm

2x Apple Watch Series 7 de 44mm

2x Apple Watch Ultra (geração não especificada)

1x Apple Watch (modelo não especificado)

7x Apple Pencil (2ª geração)

2x cabo USB da Apple

31x adaptador de energia USB-C de 20W da Apple

1x AirTag (pacote com 4) R$43.900 233 48x EarPods (Lightning)

4x AirPods (1ª geração)

1x AirPods (2ª geração)

1x AirPods Pro (2ª geração)

6x AirPods Pro (1ª geração) R$39.000 237 2x MacBook Air de 13″ (M1)

2x MacBook Air de 13″ (M2)

1x MacBook Air de 15″ (M3) R$20.000 242 8x bateria MagSafe

2x iPad de 10ª geração (64GB)

2x iPad de 10ª geração (256GB)

3x Apple Pencil (USB-C)

1x iPad Air de 5ª geração (64GB) R$20.000 249 1x iPhone 12 mini (128GB)

11x iPhone 11 (128GB)

4x iPhone XR (128GB)

1x iPhone XR (64GB)

1x iPhone X (64GB)

1x iPhone X (256GB)

1x iPhone 7 (128GB) R$150.000 281 1x iPhone 14 Pro (256GB)

2x iPhone 16 Pro Max (256GB)

1x iPhone 16 Pro (128GB)

7x iPhone 15 (128GB)

20x iPhone 13 (128GB)

1x iPhone 13 Pro (128GB)

2x iPhone 13 Pro (256GB)

1x iPhone 13 Pro Max (256GB)

1x iPhone 12 (256GB)

3x iPhone 12 (128GB)

1x iPhone 12 Pro Max (256GB)

1x iPhone 15 Pro Max (256GB)

1x iPhone 15 Pro Max (512GB)

2x iPhone 15 Pro (256GB)

1x iPhone 15 Pro (128GB) R$180.000 282 4x iPad mini de 6ª geração (64GB) R$70.000 285 32x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)

5x Apple Watch Series 9 de 45mm

3x Apple Watch Series 9 de 41mm R$45.000 286 13x iPad Air de 64GB (geração não especificada)

3x iPad Air de 11″ (M2)

2x iPad Air de 5ª geração (64GB)

39x iPad de 10ª geração (64GB)

8x iPad de 9ª geração (64GB)

3x iPad mini de 6ª geração (64GB)

1x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração) R$100.000 288 6x iPad de 9ª geração (64GB)

2x iPad de 10ª geração (64GB)

10x Apple Pencil (2ª geração) R$80.000 290 5x Apple Pencil (2ª geração)

7x iPad de 9ª geração (64GB) R$70.000 293 5x iPhone 16 (128GB)

4x iPhone 16 Pro (256GB)

3x iPhone 16 Pro (128GB)

1x iPhone 16 Pro Max (256GB)

2x iPhone 11 (64GB)

3x iPhone 13 (128GB)

9x iPhone 15 (128GB) R$141.000 296 1x Apple Pencil Pro

1x Apple Pencil (modelo não especificado)

3x Apple Pencil (USB-C)

3x Magic Mouse

5x Magic Trackpad

29x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad de 10ª geração (256GB)

1x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado)

1x MacBook Air de 13″ (M2)

2x MacBook Air de 13″ (M1)

1x MacBook Pro de 14″ (M4)

2x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)

1x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)

3x Apple Watch Series 10 de 46mm

1x EarPods (USB-C)

4x EarPods (Lightning)

1x iPad mini (A17 Pro) R$39.500 297 1x iPad de 10ª geração (64GB)

1x iPad de 9ª geração (64GB)

25x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração) R$79.500 298 20x Magic Mouse R$52.500 299 29x AirPods 4

20x AirTag

20x AirTag (pacote com 4)

1x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração) R$36.000

Como participar

A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.

Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 15 de setembro, com prazo final às 21h do dia 22/9. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia seguinte (23/9), às 10h.

Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.