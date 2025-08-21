Navegue

Leitura de 3 minuto

Leilão da Receita em Curitiba tem lote com mais de 60 iPads por R$98 mil

Luiz Gustavo Ribeiro
21/08/2025 • 08:30
hjalmeida /Depositphotos
Caixa de iPad

O leilão com o edital nº 0900100/000008/2025 foi disponibilizado ontem pela Receita Federal, cujo pregão online acontecerá em Curitiba (PR), reunindo diversos itens. Entre os destaques estão 20 lotes contendo produtos da Apple, como iPhones, Apple Watches, Macs e acessórios como AirTags.

Publicidade

Esses produtos, como costumamos alertar, não possuem garantia e podem apresentar variações no estado de conservação — alguns podem estar usados, sem acessórios ou até mesmo sem funcionamento, detalhe que geralmente é especificado no edital.

Além dos dispositivos da Apple, os lotes podem incluir outros itens, então vale conferir a descrição completa antes de dar um lance. A Receita Federal não oferece serviço de entrega, portanto a retirada dos produtos deve ser feita presencialmente no local indicado.

Veja a seguir os lotes que contam com produtos da Maçã:

LoteProduto(s) da AppleLance mínimo
2041x Apple Watch Series 8R$600
2241x Apple TV 4K (2ª geração)R$27.900
2251x carregador MagSafe
200x bateria MagSafe		R$58.900
22660x iPad de 9ª geração (64GB)
1x iPad Air de 4ª geração (64GB)		R$98.000
2283x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
2x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)
3x Apple Watch SE de 40mm (1ª geração)
1x Apple Watch Series 8 de 40mm
4x Apple Watch Series 8 de 45mm
1x Apple Watch Series 3 de 42mm
2x Apple Watch Series 3 de 38mm
1x Apple Watch Series 4 de 44mm
1x Apple Watch Series 6 de 40mm
2x Apple Watch Series 7 de 44mm
2x Apple Watch Ultra (geração não especificada)
1x Apple Watch (modelo não especificado)
7x Apple Pencil (2ª geração)
2x cabo USB da Apple
31x adaptador de energia USB-C de 20W da Apple
1x AirTag (pacote com 4)		R$43.900
23348x EarPods (Lightning)
4x AirPods (1ª geração)
1x AirPods (2ª geração)
1x AirPods Pro (2ª geração)
6x AirPods Pro (1ª geração)		R$39.000
2372x MacBook Air de 13″ (M1)
2x MacBook Air de 13″ (M2)
1x MacBook Air de 15″ (M3)		R$20.000
2428x bateria MagSafe
2x iPad de 10ª geração (64GB)
2x iPad de 10ª geração (256GB)
3x Apple Pencil (USB-C)
1x iPad Air de 5ª geração (64GB)		R$20.000
2491x iPhone 12 mini (128GB)
11x iPhone 11 (128GB)
4x iPhone XR (128GB)
1x iPhone XR (64GB)
1x iPhone X (64GB)
1x iPhone X (256GB)
1x iPhone 7 (128GB)		R$150.000
2811x iPhone 14 Pro (256GB)
2x iPhone 16 Pro Max (256GB)
1x iPhone 16 Pro (128GB)
7x iPhone 15 (128GB)
20x iPhone 13 (128GB)
1x iPhone 13 Pro (128GB)
2x iPhone 13 Pro (256GB)
1x iPhone 13 Pro Max (256GB)
1x iPhone 12 (256GB)
3x iPhone 12 (128GB)
1x iPhone 12 Pro Max (256GB)
1x iPhone 15 Pro Max (256GB)
1x iPhone 15 Pro Max (512GB)
2x iPhone 15 Pro (256GB)
1x iPhone 15 Pro (128GB)		R$180.000
2824x iPad mini de 6ª geração (64GB)R$70.000
28532x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
5x Apple Watch Series 9 de 45mm
3x Apple Watch Series 9 de 41mm		R$45.000
28613x iPad Air de 64GB (geração não especificada)
3x iPad Air de 11″ (M2)
2x iPad Air de 5ª geração (64GB)
39x iPad de 10ª geração (64GB)
8x iPad de 9ª geração (64GB)
3x iPad mini de 6ª geração (64GB)
1x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)		R$100.000
2886x iPad de 9ª geração (64GB)
2x iPad de 10ª geração (64GB)
10x Apple Pencil (2ª geração)		R$80.000
2905x Apple Pencil (2ª geração)
7x iPad de 9ª geração (64GB)		R$70.000
2935x iPhone 16 (128GB)
4x iPhone 16 Pro (256GB)
3x iPhone 16 Pro (128GB)
1x iPhone 16 Pro Max (256GB)
2x iPhone 11 (64GB)
3x iPhone 13 (128GB)
9x iPhone 15 (128GB)		R$141.000
2961x Apple Pencil Pro
1x Apple Pencil (modelo não especificado)
3x Apple Pencil (USB-C)
3x Magic Mouse
5x Magic Trackpad
29x iPad de 10ª geração (64GB)
1x iPad de 10ª geração (256GB)
1x MacBook Air de 13″ (modelo não especificado)
1x MacBook Air de 13″ (M2)
2x MacBook Air de 13″ (M1)
1x MacBook Pro de 14″ (M4)
2x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)
1x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)
3x Apple Watch Series 10 de 46mm
1x EarPods (USB-C)
4x EarPods (Lightning)
1x iPad mini (A17 Pro)		R$39.500
2971x iPad de 10ª geração (64GB)
1x iPad de 9ª geração (64GB)
25x Apple Watch SE de 40mm (2ª geração)		R$79.500
29820x Magic MouseR$52.500
29929x AirPods 4
20x AirTag
20x AirTag (pacote com 4)
1x Apple Watch SE de 44mm (2ª geração)		R$36.000

Como participar

A participação no leilão ocorre de forma totalmente online. Para concorrer, é necessário possuir um CPF ativo e um certificado digital válido, que pode ser obtido por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Esse certificado é indispensável para acessar a plataforma e efetuar lances.

Publicidade

Os interessados poderão enviar suas propostas a partir das 8h do dia 15 de setembro, com prazo final às 21h do dia 22/9. As propostas selecionadas garantirão aos participantes o direito de disputar os itens no pregão online, agendado para o dia seguinte (23/9), às 10h.

Para mais detalhes, acesse a página oficial do leilão.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
