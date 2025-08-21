Meta é acusada de violar regras de privacidade da Apple e inflar dados envolvendo anúncios

A Meta foi acusada de manipular métricas de desempenho publicitário e de burlar as políticas de privacidade da Apple voltadas à proteção de usuários de iPhones, de acordo com informações do Financial Times. As denúncias foram apresentadas por um ex-gerente de produto da empresa em uma ação trabalhista em andamento no Reino Unido.

Segundo registros entregues ao Central London Employment Tribunal (Tribunal Trabalhista Central de Londres), Samujjal Purkayastha, que trabalhou na Meta até fevereiro de 2025, alega que a companhia inflou artificialmente os resultados dos chamados Shop Ads — formato de anúncio voltado à vitrines digitais no Facebook e no Instagram.

De acordo com o ex-funcionário, a empresa de Mark Zuckerberg contabilizava vendas brutas, incluindo taxas e frete, em vez de valores líquidos, prática que teria inflado os indicadores de desempenho em até 19%.

Além das questões relacionadas à performance publicitária, Purkayastha também afirma que a Meta ignorou as diretrizes da Apple ao continuar rastreando usuários sem consentimento declarado. A acusação menciona o uso de deterministic matching, técnica que associa dados pessoais identificáveis para monitorar atividades em outros sites e aplicativos, ainda que tenha sido negada a permissão do usuário. A prática viola as regras da Transparência de Rastreamento de Apps (App Tracking Transparency, ou ATT), implementada pela Apple em 2021.

No processo, o ex-funcionário tenta provar ter sido demitido injustamente após alertar a empresa sobre essas práticas, além de alegar a ocultação, para os anunciantes, de que o desempenho dos Shop Ads foi impulsionado por subsídios financeiros. Segundo aponta, um orçamento de US$160 milhões, aprovado por Zuckerberg, teria sido utilizado para oferecer anúncios gratuitos durante a fase de testes.

A Meta nega qualquer irregularidade. Em resposta ao tribunal, a empresa afirma que as preocupações levantadas tratam-se de meras “questões comerciais rotineiras” e não caracterizam violação legal. A companhia também nega qualquer tipo de realização contra Samujjal, atribuindo sua demissão a fatores organizacionais e pessoais.

O juiz responsável pelo caso reconheceu que a denúncia possui fundamentos suficientes para ser aceita, mas indeferiu o pedido de reintegração imediata ao cargo. O julgamento está previsto para ocorrer ao longo de 2026.

Até o momento, a Apple não se manifestou publicamente sobre o caso.