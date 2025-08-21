Navegue

PagBrasil libera integração do Apple Pay com a VTEX, famosa plataforma de ecommerce

Bruno S. Gentile
21/08/2025 • 16:42

A PagBrasil anunciou no final de julho a disponibilização de uma integração imediata do Apple Pay para lojistas que utilizam a plataforma de ecommerce VTEX. A novidade elimina a necessidade de processos técnicos complexos ou homologações diretas com a Apple. O Google Pay também pode ser ativado no mesmo fluxo.

Até agora, a adoção do Apple Pay em lojas virtuais brasileiras era limitada por barreiras técnicas, o que restringia seu uso no varejo online. A solução busca, então, simplificar essa implementação e ampliar o acesso de consumidores a carteiras digitais em sites que utilizam a VTEX, uma das principais plataformas de comércio eletrônico do país.

YouTube video

De acordo com a empresa, a integração é homologada pela Apple e utiliza recursos de segurança como tokenização, criptografia dinâmica e validação direta com os bancos emissores. Nesses casos, a responsabilidade por transações fraudulentas deixa de ser do lojista e passa a ser da instituição financeira, reduzindo custos com sistemas antifraude.

Além da segurança, a PagBrasil afirma que o uso do Apple Pay apresenta taxas de aprovação superiores às de cartões de crédito tradicionais, além de reduzir falsos positivos (quando compras legítimas são recusadas por suspeita de fraude).

Ainda segundo a empresa, a expectativa é de que, até 2026, cerca de 80% das lojas virtuais brasileiras passem a oferecer o Apple Pay, acompanhando o crescimento das compras por dispositivos móveis no país.

via InforChannel

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
