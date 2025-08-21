Promoções na App Store: SpongeBob SquarePants, One Hand Clapping – OHC, Textify – find in text e mais!

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

SpongeBob SquarePants, desenvolvido pela HandyGames, é um divertido jogo da franquia do simpático personagem Bob Esponja.

Jogue como um dos personagens principais da franquia, com habilidades únicas para cada um, na missão de deter o diabólico do Plankton de dominar a Fenda do Biquíni com seu exército de robôs malucos.

Estão prontas, crianças? O clássico cult está de volta, recriado em todo seu esplendor esponjístico! Joguem como Bob Esponja, Patrick e Sandy e mostrem ao Plankton que vale mais a pena trabalhar para o Sr. Siriguejo. Querem salvar a Fenda do Biquíni de robôs? É claro! E saltar de bungee jump em roupas de baixo? Então preparem-se, pois a batalha começou!

Confira um vídeo:

Bem divertido — aproveite a oferta!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo musical.

Jogo de corrida.

Puzzles.

Aplicativos

Encontre texto.

Anotações.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀