Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: SpongeBob SquarePants, One Hand Clapping – OHC, Textify – find in text e mais!

Marcelo Melo
21/08/2025 • 20:55

Nesta quinta-feira, aproveite a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Publicidade

SpongeBob SquarePants, desenvolvido pela HandyGames, é um divertido jogo da franquia do simpático personagem Bob Esponja.

Jogue como um dos personagens principais da franquia, com habilidades únicas para cada um, na missão de deter o diabólico do Plankton de dominar a Fenda do Biquíni com seu exército de robôs malucos.

Estão prontas, crianças? O clássico cult está de volta, recriado em todo seu esplendor esponjístico! Joguem como Bob Esponja, Patrick e Sandy e mostrem ao Plankton que vale mais a pena trabalhar para o Sr. Siriguejo. Querem salvar a Fenda do Biquíni de robôs? É claro! E saltar de bungee jump em roupas de baixo? Então preparem-se, pois a batalha começou!

Confira um vídeo:

YouTube video

Bem divertido — aproveite a oferta!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo musical.

Publicidade

Jogo de corrida.

Puzzles.

Aplicativos

Encontre texto.

Publicidade

Anotações.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

App Microsoft 365 Copilot impedirá edição de documentos no iOS/iPadOS
Posts relacionados