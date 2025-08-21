Navegue

“South Park” satiriza encontro em que Tim Cook presenteou Donald Trump

Douglas Nascimento
21/08/2025 • 20:32

O encontro entre Tim Cook e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que aconteceu no início deste mês —, foi um dos destaques de um episódio recente da série de humor “South Park” completamente dedicado ao líder do executivo do país.

Satirizando a famosa “política de bajulação” de Trump — considerando seu o anseio evidente de receber afagos e elogios públicos (o que acabaria influenciando suas decisões), o episódio mostra Cook em uma fila de visitantes que pretendem entregar presentes ao presidente.

“Por favor, fique a um metro de distância do presidente o tempo todo e evite olhar diretamente para o pênis dele”, diz um assessor de Trump aos visitantes no episódio, que brinca o tempo todo com o tamanho do órgão sexual de Trump e com seu apreço por presentes.

Na vez de Cook, ele entrega ao presidente uma placa de vidro com uma base de ouro de 24 quilates — que é uma representação de algo que realmente aconteceu no encontro entre os dois, onde foi oficializado o anúncio do aumento dos investimentos da Apple nos EUA.

Acredita-se que esse anúncio e o presente “Made in USA” de Cook para Trump represente uma trégua do presidente em relação à empresa, a qual foi alvo de pressões do presidente para transferir a produção dos iPhones para os EUA logo nos início de seu mandato.

O bom momento entre as duas partes também representa mais isenções em tarifas para a empresa. Na Índia, por exemplo, smartphones estão (pelo menos temporariamente) isentos da alta taxa destinada a produtos exportados da Índia para os EUA.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
