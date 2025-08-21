“South Park” satiriza encontro em que Tim Cook presenteou Donald Trump

O encontro entre Tim Cook e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump — que aconteceu no início deste mês —, foi um dos destaques de um episódio recente da série de humor “South Park” completamente dedicado ao líder do executivo do país.

Satirizando a famosa “política de bajulação” de Trump — considerando seu o anseio evidente de receber afagos e elogios públicos (o que acabaria influenciando suas decisões), o episódio mostra Cook em uma fila de visitantes que pretendem entregar presentes ao presidente.

“Mr. President, your ideas for the tech industry are so innovative. And you definitely do not have a small penis.” pic.twitter.com/anVvOSIVb0 — South Park (@SouthPark) August 21, 2025

“Por favor, fique a um metro de distância do presidente o tempo todo e evite olhar diretamente para o pênis dele”, diz um assessor de Trump aos visitantes no episódio, que brinca o tempo todo com o tamanho do órgão sexual de Trump e com seu apreço por presentes.

Na vez de Cook, ele entrega ao presidente uma placa de vidro com uma base de ouro de 24 quilates — que é uma representação de algo que realmente aconteceu no encontro entre os dois, onde foi oficializado o anúncio do aumento dos investimentos da Apple nos EUA.

Acredita-se que esse anúncio e o presente “Made in USA” de Cook para Trump represente uma trégua do presidente em relação à empresa, a qual foi alvo de pressões do presidente para transferir a produção dos iPhones para os EUA logo nos início de seu mandato.

O bom momento entre as duas partes também representa mais isenções em tarifas para a empresa. Na Índia, por exemplo, smartphones estão (pelo menos temporariamente) isentos da alta taxa destinada a produtos exportados da Índia para os EUA.

